Отставка Саргсяна: армянам надоела несменяемая коррумпированная власть

Переход Армении от президентской к парламентской республике, предусмотренный конституционной реформой, которая была одобрена на референдуме в декабре 2015 года, плавным не получается. Начавшиеся в Ереване 12 апреля массовые протесты завершились в понедельник, 23 апреля, успехом протестовавших. Премьер-министр Армении Серж Саргсян, пробывший на этом посту ровно неделю, ушел в отставку. Саргсяну не удалось сохранить власть, ведь именно премьер в Армении является теперь самым влиятельным политиком.

Серж Саргсян руководил страной два президентских срока (с 2008 по 2018 годы), до этого возглавлял правительство, еще раньше - министерства обороны и национальной безопасности, а когда последнее слили с МВД - и объединенное ведомство. И теперь, когда он 17 апреля фактически возглавил страну в третий раз, многим армянам это не понравилось.

Что сыграло решающую роль в победе протестного движения, и как будут дальше развиваться события в Армении, выяснял корреспондент DW в Ереване, пообщавшийся с участниками бурных событий последних дней.

Причины успеха протестовавших в Ереване

Политолог Микаэл Золян указывает на несколько факторов, которые способствовали успеху армянской оппозиции, добившейся отставки Сержа Саргсяна. "Во-первых, низкий рейтинг и непопулярность Саргсяна, который никогда не был харизматичным политиком, хотя, несомненно, был гением кабинетной интриги. Во-вторых, стратегия, выбранная протестным движением, оказалась верной - мирный, ненасильственный, но настойчивый и все время расширяющийся протест".

Сержа Саргсян (фото из архива)

И в третьих, продолжает политолог, "многое зависело от позиции внешних сил, особенно России, потому что она обычно достаточно резко реагирует на протестные движения на постсоветском пространстве, считая их попытками "цветной революции". Однако в этот раз, констатирует Золян, Москва дала понять, что сохранит нейтралитет.

Сейчас оппозиция, прогнозирует политолог, будет пытаться извлечь из сложившейся ситуации максимум возможного. Она уже заявляла о необходимости создания временного правительства во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном. Скорее всего, прогнозирует Золян, понадобятся внеочередные парламентские выборы, которые должны быть проведены максимально честно и прозрачно. "Власти же, в свою очередь, будут пытаться по максимуму сохранить свои позиции", - добавил Микаэл Золян.

Отставка Саргсяна - конец эпохи

"Уход тирана еще не означает конца тирании - в Армении все еще находится военная база России, российские монополии по-прежнему владеют практически всей экономикой и энергетикой страны, гражданское общество не оформлено, политические партии формальны, правящая клика выжгла вокруг себя все живое, десятки политзаключенных в тюрьмах", - так критически описывает положение в стране после отставки Саргсяна кинорежиссер Тигран Хзмалян.

На улицах Еревана, 22 апреля

Тем не менее, добавляет он, отставка премьера является концом целой эпохи, начавшейся 27 октября 1999 года, когда после убийства премьер-министра, спикера парламента и еще восьми депутатов и министров прямо в зале заседаний Национального собрания к власти, как выразился Хзмалян, пришли ставленники КГБ. По его словам, события в Армении нередко становились прообразом, репетицией, полигоном политических изменений в России: "Произойдет ли так и на этот раз? Без освобождения и демократизации России наша свобода будет неполной и хрупкой".

Парламент Армении - не место для олигархов

Президент общественной организации по защите прав потребителей Карен Чилингарян полагает, что Сержа Саргсяна заставили подать в отставку люди, "объединившиеся в борьбе против коррумпированной власти, так и не понявшей, что народ живет в нищете, что люди вынуждены массово покидать в страну в поисках лучшей жизни, против вседозволенности власти". Чилингарян признает - мало кто ожидал, что Никол Пашинян пойдет до конца, но он это сделал, "просто совпали интересы этого оппозиционного политика и подавляющего большинства населения страны".

По мнению Чилингаряна, сейчас начнутся консультации с привлечением всех политических сил страны, и вскоре будут проведены внеочередные парламентские выборы, по итогам которых "в парламент должны прийти люди компетентные и думающие, там не место для олигархов и авторитетов с улицы".

Народу нужна контролируемая сменяемая власть

Бывший посол Армении в Испании Хорен Тертерян в числе причин, вызвавших волну протестов в Ереване и увенчавшихся в конечном итоге успехом, назвал коррупцию, дилетантизм высокопоставленных госчиновников, которых назначают по принципу "пусть никчемный, зато свой", а также долгое время подавляемое правящей верхушкой чувство гражданского и национального достоинства.

В свою очередь Рубен Бабаян, художественный руководитель Государственного кукольного театра имени Туманяна, обратил внимание на роль молодежи в протеста, которые привели к отставке премьер-министра: "Новое поколение показало, что хочет жить в достойной стране, оно добивалось кардинальных изменений. Народу нужна контролируемая сменяемая власть".

Сейчас, указывает Бабаян, главный вопрос - проведение в ближайшее время внеочередных парламентских выборов. Выборы при этом должны пройти настолько чисто и прозрачно, чтобы никто не усомнился в честности их результатов, заключил Бабаян.

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