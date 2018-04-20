Отставка Саргсяна: армянам надоела несменяемая коррумпированная власть

Массовые протесты привели к отставке 23 апреля премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. За счет чего протестовавшие добились успеха, и как дальше будут развиваться события - у DW.
Переход Армении от президентской к парламентской республике, предусмотренный конституционной реформой, которая была одобрена на референдуме в декабре 2015 года, плавным не получается. Начавшиеся в Ереване 12 апреля массовые протесты завершились в понедельник, 23 апреля, успехом протестовавших. Премьер-министр Армении Серж Саргсян, пробывший на этом посту ровно неделю, ушел в отставку. Саргсяну не удалось сохранить власть, ведь именно премьер в Армении является теперь самым влиятельным политиком.
Серж Саргсян руководил страной два президентских срока (с 2008 по 2018 годы), до этого возглавлял правительство, еще раньше - министерства обороны и национальной безопасности, а когда последнее слили с МВД - и объединенное ведомство. И теперь, когда он 17 апреля фактически возглавил страну в третий раз, многим армянам это не понравилось.
Что сыграло решающую роль в победе протестного движения, и как будут дальше развиваться события в Армении, выяснял корреспондент DW в Ереване, пообщавшийся с участниками бурных событий последних дней.
Причины успеха протестовавших в Ереване
Политолог Микаэл Золян указывает на несколько факторов, которые способствовали успеху армянской оппозиции, добившейся отставки Сержа Саргсяна. "Во-первых, низкий рейтинг и непопулярность Саргсяна, который никогда не был харизматичным политиком, хотя, несомненно, был гением кабинетной интриги. Во-вторых, стратегия, выбранная протестным движением, оказалась верной - мирный, ненасильственный, но настойчивый и все время расширяющийся протест".
И в третьих, продолжает политолог, "многое зависело от позиции внешних сил, особенно России, потому что она обычно достаточно резко реагирует на протестные движения на постсоветском пространстве, считая их попытками "цветной революции". Однако в этот раз, констатирует Золян, Москва дала понять, что сохранит нейтралитет.
Сейчас оппозиция, прогнозирует политолог, будет пытаться извлечь из сложившейся ситуации максимум возможного. Она уже заявляла о необходимости создания временного правительства во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном. Скорее всего, прогнозирует Золян, понадобятся внеочередные парламентские выборы, которые должны быть проведены максимально честно и прозрачно. "Власти же, в свою очередь, будут пытаться по максимуму сохранить свои позиции", - добавил Микаэл Золян.
Отставка Саргсяна - конец эпохи
"Уход тирана еще не означает конца тирании - в Армении все еще находится военная база России, российские монополии по-прежнему владеют практически всей экономикой и энергетикой страны, гражданское общество не оформлено, политические партии формальны, правящая клика выжгла вокруг себя все живое, десятки политзаключенных в тюрьмах", - так критически описывает положение в стране после отставки Саргсяна кинорежиссер Тигран Хзмалян.
Тем не менее, добавляет он, отставка премьера является концом целой эпохи, начавшейся 27 октября 1999 года, когда после убийства премьер-министра, спикера парламента и еще восьми депутатов и министров прямо в зале заседаний Национального собрания к власти, как выразился Хзмалян, пришли ставленники КГБ. По его словам, события в Армении нередко становились прообразом, репетицией, полигоном политических изменений в России: "Произойдет ли так и на этот раз? Без освобождения и демократизации России наша свобода будет неполной и хрупкой".
Парламент Армении - не место для олигархов
Президент общественной организации по защите прав потребителей Карен Чилингарян полагает, что Сержа Саргсяна заставили подать в отставку люди, "объединившиеся в борьбе против коррумпированной власти, так и не понявшей, что народ живет в нищете, что люди вынуждены массово покидать в страну в поисках лучшей жизни, против вседозволенности власти". Чилингарян признает - мало кто ожидал, что Никол Пашинян пойдет до конца, но он это сделал, "просто совпали интересы этого оппозиционного политика и подавляющего большинства населения страны".
По мнению Чилингаряна, сейчас начнутся консультации с привлечением всех политических сил страны, и вскоре будут проведены внеочередные парламентские выборы, по итогам которых "в парламент должны прийти люди компетентные и думающие, там не место для олигархов и авторитетов с улицы".
Народу нужна контролируемая сменяемая власть
Бывший посол Армении в Испании Хорен Тертерян в числе причин, вызвавших волну протестов в Ереване и увенчавшихся в конечном итоге успехом, назвал коррупцию, дилетантизм высокопоставленных госчиновников, которых назначают по принципу "пусть никчемный, зато свой", а также долгое время подавляемое правящей верхушкой чувство гражданского и национального достоинства.
В свою очередь Рубен Бабаян, художественный руководитель Государственного кукольного театра имени Туманяна, обратил внимание на роль молодежи в протеста, которые привели к отставке премьер-министра: "Новое поколение показало, что хочет жить в достойной стране, оно добивалось кардинальных изменений. Народу нужна контролируемая сменяемая власть".
Сейчас, указывает Бабаян, главный вопрос - проведение в ближайшее время внеочередных парламентских выборов. Выборы при этом должны пройти настолько чисто и прозрачно, чтобы никто не усомнился в честности их результатов, заключил Бабаян.
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