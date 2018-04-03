 Отменены прямые выборы мэра Екатеринбурга | Новости из Германии о России | DW | 03.04.2018
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Россия

Отменены прямые выборы мэра Екатеринбурга

Парламент Свердловской области отменил прямые выборы городского главы. Накануне в городе прошла массовая акция против этого решения.

Екатеринбург

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник, 3 апреля, проголосовали за законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Инициативу, предложенную главой Свердловской области Евгением Куйвашевым, поддержало 42 депутата из 46.

Контекст

До выборов губернаторов в России остался месяц. Несколько избирательных кампаний уже отметились крупными скандалами из-за недопуска сильных кандидатов. (10.08.2017)

Мэр Екатеринбурга снимает свою кандидатуру, поскольку не смог собрать достаточного количества подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра. (18.07.2017)

Теперь глава Екатеринбурга будет избираться депутатами Законодательного собрания из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Закон был принят в третьем, окончательном чтении.

Нынешний глава Екатеринбурга Евгений Ройзман уже заявил, что не верит в то, что его может предложить комиссия. "Меня никогда в жизни никто не назначит. Я же трезвый человек, я это понимаю. Выборность - это выборность, а назначение - совершенно другая история. Для назначенца очень важно обладать теми качествами, которыми я, слава богу, не обладаю", - пояснил Ройзман.

Митинг протеста

Накануне, в понедельник, в Екатеринбурге прошел митинг за сохранение выборности городского главы. На него пришло не менее 1500 человек, выступали Ройзман, руководитель штаба "забастовки избирателей" Леонид Волков, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и режиссер Василий Сигарев.

Летом 2017 года Ройзман пытался принять участие в выборах губернатора Свердловской области. Однако не смог собрать достаточного количества подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра.

"Это не выборы. Это обман избирателей и ролевые игры. Считаю, честные люди не должны принимать в этом участие. Эти выборы надо бойкотировать", - заявил он тогда.

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