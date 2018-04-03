Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга: плохая новость для России

Как там было в считалке про десять негритят: "Восемь негритят в Девон ушли потом, один не возвратился, остались всемером" - в России осталось всего семь городов, в которых еще действуют прямые выборы глав муниципалитетов. Во вторник, 3 апреля, законодательное собрание Свердловской области одобрило законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Он прошел все необходимые чтения. Теперь мэр города будет избираться депутатами Законодательного собрания из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Отмена прямых выборов мэров - "плохой тренд"

"Это большая потеря для города и плохая новость для России в целом, - считает политолог из РАНХиГС Екатерина Шульман. - Это подрывает дерево демократии, потому что корни его - это система местного самоуправления". Выборы еще остались в таких городах, как Абакан, Анадырь, Новосибирск, Хабаровск, Якутск, Кемерово и Томск. "Еще в 2016 году таких городов было девять - с тех пор из списка выбыли Майкоп и вот теперь - Екатеринбург".

Екатерина Шульман

По мнению Шульман, такое решение "особенно несправедливо по отношению к городскому населению". Она напомнила, что Россия - страна с преимущественно городским населением: "Горожане - основная рабочая сила и основные налогоплательщики и избиратели. Это, без вариантов, плохая новость и бескомпромиссно плохой тренд".

"Двойственной" назвал ситуацию политолог, президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Он выразил уверенность, что в "политически активном" Екатеринбурге нужны механизмы выборов, но обратил внимание на то, что уходящий мэр, Евгений Ройзман, "был скорее символом такой активности, нежели ее реальным источником". Главой, по выражению Виноградова, исполнительно-распределительной власти, которая контролирует денежные потоки, является в Екатеринбурге сити-менеджер Александр Якоб, утвержденный депутатами городской думы.

Митинг в Екатеринбурге не дал эффекта

Накануне решения об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге прошел митинг протеста, на котором собравшиеся требовали сохранить выборность главы города. Политологи уверены, что акция протеста уже не имела значения. "Митинг в Екатеринбурге не был фантастическим по размаху, он не сумел показать какой-то раскол города, большинство обывателей до митинга не дошли", - заметил Виноградов. В митинге, по оценкам наблюдателей, приняли участие несколько тысяч человек. По словам Виноградова, на спаде политической активности после президентских выборов в принципе трудно собирать мощные акции протеста.

Михаил Виноградов

Екатерина Шульман считает, что неудача протестующих была предопределена их слабой подготовкой к тому, чтобы противостоять планам по отмене прямых выборов. "Было заранее понятно, что это политика нового губернатора, что он и пришел с этой повесткой как кандидат от федерального центра", - сказала Шульман.

"У гражданского общества в Екатеринбурге есть осязаемые победы - напомню спасение городского пруда от застройки "храмом на воде". Но для того, чтобы добиться успехов в борьбе за выборы, нужно было действовать заранее и системно. Одним митингом, каким бы многочисленным он ни был, проблема не решается, необходима кампания гражданского давления", - убеждена политолог.

Тренд на отмену выборов

Отмена прямых выборов мэра в Екатеринбурге продолжает общенациональное наступление на избирательные права граждан по всей России на муниципальном уровне, который продолжается уже последние 10-15 лет, указывает Михаил Виноградов. Федеральный центр последовательно реализует свое желание "деполитизировать муниципалов", неслучайно, говорит политолог, в минувшие годы было много арестов и уголовных дел в отношении мэров.

"Считается, что это (отмена прямых выборов. - Ред.) снимает традиционную линию конфликта между мэром и губернатором", - говорит Шульман, но, по ее убеждению, это иллюзия решения проблемы. "На самом деле это делает политическую систему менее устойчивой, поскольку лишает ее самого широкого нижнего этажа, который ближе всего к людям. Больше всего претензий - к местным властям, и было бы разумно, если бы эти претензии люди могли обращать к кому-то, кого они сами выбрали", - рассуждает политолог.

С отменой выборов глав местного самоуправления становится "невозможно распределять ответственность по политической пирамиде. Она вся уходит исключительно наверх", указывает Екатерина Шульман. Дисбаланс такой конструкции не чувствуется, пока сохраняется благоприятное экономическое развитие в стране.

"Но когда экономическая конъюнктура меняется, а она у нас изменилась в 2014 году, то распределение ответственности становится важным фактором для сохранения устойчивости всей политической конструкции. Но эта мысль до, так сказать, "архитекторов" пока не доходит. Им кажется, что они укрепляют систему, на самом деле, они делают ее более хрупкой", - считает Шульман.

"Екатеринбург останется активным"

Отношение избирателей к отмене прямых выборов на местах в России противоречиво. Как говорит Михаил Виноградов, "в целом граждане выступают за прямые выборы, но особых бунтов не было или они носили единичный характер". Отмена выборов в муниципалитетах, по его словам, происходит на фоне "относительно низкого интереса к политике, недопонимания элитами и обществом, для чего нужны механизмы легальной публичной политики".

Несмотря на отмену прямых выборов мэра в Екатеринбурге, "город останется капризным и активным", как выразился Виноградов. По его словам, "тотального политического асфальтирования создать не удастся, потому что противоречия в городах остаются". Это будет выливаться в протестные акции, как в Челябинске или Красноярске, или Волоколамске. "Политические каналы регулирования забиваются, но время от времени это будет выстреливать", - заключил Виноградов.

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