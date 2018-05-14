Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.
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Премьер Украины назвал строительство Крымского моста Россией нарушением международного права. Ранее Киев пожаловался в связи с этим в международный третейский суд в Гааге. (15.05.2018)
Семь голландских предприятий заподозрены в нарушении санкций ЕС против России. По данным следствия, они содействовали в строительства моста из России в Крым через Керченский пролив. (04.05.2018)