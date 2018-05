Отказ от пластиковых трубочек, или Перестаньте убивать черепах!

Немецкие экологи приветствуют возникшее в Великобритании движение за запрет пластиковых трубочек, но указывают на другие опасные виды пластикового мусора, - так в Немецком союзе защиты природы (NABU) 30 апреля прокомментировали запрос DW о намечающихся изменениях в экологической политике Лондона.

"Голубая планета" под угрозой

Впрочем, радикальное изменение отношения к проблеме пластикового мусора в последние недели заметно не только в политических кругах в Лондоне, но и в британском обществе. Как полагают многие журналисты, эмоциональным толчком для этого стал телевизионный сериал "Голубая планета" (The Blue Planet 2), показанный BBC в конце 2017 года. В нем один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов Дэвид Аттенборо продемонстрировал ужасные последствия для животных загрязнения пластиком морей и океанов.

Свою роль сыграли и многочисленные свидетельства экологов и ученых, которые в ходе экспедиций становятся свидетелями ухудшающейся экологической ситуации в мировом океане. Печальную популярность вновь начал набирать уже не новый клип в YouTube об удалении пластиковой трубочки из ноздри черепахи у побережья Коста-Рики: клип, даже короткая версия которого, по нашему мнению, пригодна для просмотра только людьми с крепкими нервами, набрал уже миллионы просмотров.

Наконец, для изменений в подходах к экологии сейчас возник и удачный политический момент. Амбициозный британский политик Майкл Гоув, который сегодня занимает пост министра охраны окружающей среды, сильно потерял в репутации после того, как поддержал выход Великобритании из Европейского Союза, и теперь, как отмечает газета Die Welt, стремится обрести новый политический профиль борца за экологию.

Треть планеты против пластиковых трубочек

В итоге в середине апреля Гоув сообщил, что правительство в Лондоне работает над запретом ряда одноразовых изделий из пластика - а именно трубочек для питья, коктейльных палочек и ватных палочек. Запрет может вступить в силу с 2019 года и будет действовать пока только на территории Англии. Впрочем, Шотландия о разработке такого же запрета сообщила еще в начале года.

Но экология не является сейчас в Великобритании делом только соответствующего министерства. Премьер-министр Тереза Мэй в апреле выступила на саммите глав правительств и государств стран Содружества с призывом последовать примеру Лондона. Для понимания масштабов начатой британцами кампании напомним, что население стран Содружества составляет примерно 30 процентов населения планеты.

Маленькие трубочки - вред большой

Не остался в стороне и бизнес. Компания McDonald´s объявила об отказе от пластиковых трубочек в ее 1300 ресторанах быстрого питания на территории Великобритании. Вместо них посетителям будут давать трубочки картонные - и то только по их просьбе. Обсуждаются и трубочки из других материалов, которые позволят использовать их многократно - и потом мыть.

Удобно для людей - смертельно для животных

Британские экологи согласны, что пластиковые трубочки не являются самой большой по объему частью мирового пластикового мусора. Есть данные, что они ответственны лишь за пятую часть пластика, который ученые обнаруживают в мировом океане. Но размер и форма трубочек делает их крайне опасными для морских животных и птиц. Так, по оценкам, 71 процент птиц и 30 процентов черепах имеют изделия из пластика в пищеводе, что в половине случаев ведет к летальному исходу.

Цифры экологического бедствия

В абсолютных цифрах статистика выглядит еще тревожнее. Согласно данным американской общественной инициативы One Less Straw, каждый год в результате проглатывания кусков пластикового мусора в мире гибнет 100 тысяч морских животных и 1 миллион морских птиц. А длина всех пластиковых трубочек, которые за один только день выбрасывают в США, в 2,5 раза больше периметра планеты Земля. Примечательно, что инициативу One Less Straw, название которой можно перевести как "Одной трубочкой меньше", придумали дети - и сохранение мирового океана интересует их, похоже, гораздо больше, чем привлекательные цветные трубочки.

В Германии движение по отказу от пластиковых трубочек пока не получило такого размаха, как в Великобритании и США. Нет и единой статистики. Так, в немецкой прессе можно найти, что ежегодно в ФРГ потребляется 40 млрд пластиковых трубочек. Однако специалисты в Немецком союзе защиты природы (NABU) сообщили DW, что не могут подтвердить эту цифру. Более корректно, по мнению NABU, ориентироваться на общеевропейское исследование, согласно которому во всем ЕС ежегодно используется 36 млрд трубочек.

В любом случае, немецкие экологи призывают не зацикливаться только на трубочках, а решать проблему пластикового мусора комплексно. Однако в Великобритании выбирают другой путь. Цифра в 8,5 млрд выброшенных британцами пластиковых трубочек в год является официальной - и совершенно недопустимой, указывают в правительстве в Лондоне.

Смотрите также:

В каких продуктах есть микропластик Пластмасса загрязняет не только моря и океаны - практически невидимые микрочастицы пластика мы ежедневно употребляем вместе с водой. Исследовав более 150 проб питьевой воды, взятых на пяти континентах, в 83% этих образцов американские ученые обнаружили микропластик.

В каких продуктах есть микропластик Микропластиком называют пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров. Он образуется, например, при езде на машине, при стирке белья или в процессе распада пластиковых отходов. Микропластик используют и в виде компонента при изготовлении различных продуктов. Вот несколько примеров...

В каких продуктах есть микропластик Пластиковые крупинки синего цвета многие производители добавляют в зубную пасту. Зачем? Такие микрошарики помогают чистить зубы более эффективно, утверждают специалисты. Затем микрочастицы пластика вместе с другими отходами оказываются в море, легко "просачиваясь" через очистительные фильтры.

В каких продуктах есть микропластик Микроскопические гранулы пластмассы добавляются в шампунь, гель для душа, пилинг, крем для лица или лак для волос. Об этом потребители зачастую даже и не догадываются. Вред для экологии огромный. Великобритания уже отказалась от таких продуктов. В Швеции запрет вступит в силу в июле. Экологи в Германии активно требуют того же.

В каких продуктах есть микропластик Наибольшее количество микропластика попадает в окружающую среду из синтетических тканей. В около 60% одежды содержатся искусственные волокна. А количество вещей из дешевой синтетики неуклонно растет. Микрочастицы полимеров вымываются при стирке. Таким образом, согласно проведенному в ЕС исследованию, ежегодно около 30 тысяч тонн микропластика попадает в воду.

В каких продуктах есть микропластик Изнашиваясь, пластмасса распадается на мельчайшие частицы, то есть на микропластик. Львиную долю таких отходов, попадающих в море, образуют синтетическая одежда, автошины, городская пыль и дорожная разметка. Высвобождающий токсины микропластик оказывается в желудках обитателей морей, в том числе рыбы и морепродуктов, а затем и в наших тарелках.

В каких продуктах есть микропластик Окончательный распад пластмассы длится очень долго, предполагают ученые. Полиэтиленовому пакету, например, на это потребуется не менее 20-30 лет, а пластиковой бутылке - 450 лет! Каждый житель планеты использует в среднем около 60 килограммов пластмассы в год, европейцы и американцы даже более ста. Почти два процента выпускаемой в мире пластмассы попадает в мировой океан.

В каких продуктах есть микропластик Пластиковой экспансии подвержены все - и люди и животные. И никто пока не знает, чем это может обернуться для человечества. Животные, принимая микропластик за планктон, гибнут от голода. Какой вред он наносит здоровью человека, ученые еще не выяснили. Ясно лишь одно: микропластик попадает в желудки уже регулярно.

В каких продуктах есть микропластик Пластмасса - материал дешевый, в изготовлении прост, в быту находит широкое применение. А пока политики рассуждают, как сократить производство пластмассы, экологи призывают каждого пересмотреть собственное отношение к использованию пластиковых сумок, одноразовой посуды или косметики. И начать действовать прямо сейчас. Автор: Инга Ваннер, Геро Рютер