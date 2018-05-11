Ответ на санкции Запада: зачем в Думе хотят дополнить Уголовный кодекс

В понедельник, 14 мая, в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за исполнение на территории России санкций иностранных государств. Если его примут, то в Уголовном кодексе появится новая статья под номером 284.2 - "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств, международной организацией".

За нарушение этой статьи предусматривется наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Среди авторов поправок в УК - представители всех думских фракций, а также спикеры Госдумы и Совета Федерации.

Новая статья УК: зачем это нужно

Новая думская инициатива - еще один ответ американским санкциям против России. Как сказано в самом законопроекте, он призван защитить интересы и безопасность страны и российских юридических лиц. Подразумевается, что новая статья в УК будет состоять из двух параграфов.

Владислав Иноземцев

Первый - о наказаниях для тех, кто исполняет уже введенные иностранными государствами санкции (до 600 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до четырех лет). Второй - за действия, которые спровоцируют наложение новых санкций (штраф до 500 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы).

По мнению директора Центра исследований постиндустриального общества, доктора экономических наук Владислава Иноземцева, функция этого закона - декоративная: "Депутаты соревнуются в том, кто радикальнее. Даже если его примут, то использовать будут исключительно для устрашения. Логика такая - создать большой клуб людей, которые могут под это закон попасть и держать их на крючке".

Кого коснется нововведение

В первую очередь, закон коснется российских граждан, которые работают в зарубежных компаниях. Но кто именно будет определять, помогал ли тот или иной сотрудник такой фирмы исполнять западные санкции, из документа неясно. Формулировка размытая - к ответственности привлекут тех, кто откажется совершать хозяйственную сделку. Неясно также, будут ли привлекать к ответственности только топ-менеджеров или же всех сотрудников, включая, например, секретарей. Так, по выражению одного из авторов законопроекта депутата Михаила Емельянова, в тех отраслях, где Россия будет не готова к импортозамещению, закон будет действовать "мягко".

Сам по себе отказ заключать хозяйственный договор не может быть уголовным преступлением, потому что в нем нет умысла или извлечения выгоды, отмечает Яна Яковлева, член Комитета гражданских инициатив и председатель "Бизнес солидарности". "Значит, будут брать произвольных людей и назначать ответственными за это как бы преступление, - считает эксперт. - Допустим, "Русал" захочет закупить иностранные грузовики. По логике этого закона, если им откажут их продавать, то нужно будет дойти до местного отделения полиции и попросить лейтенанта завести уголовное дело на кого-нибудь из этой иностранной компании".

Юрий Праслов, представитель Ассоциации менеджеров России, напротив считает, что обычных граждан и предпринимателей эти штрафы не должны коснуться. Важен даже не сам факт привлечения к ответственности или взыскания штрафа, а, как выразился Праслов, имиджевый ярлык, который будет навешен на компанию: "Быть "пособником антироссийских санкций" - куда более серьезные потери для бизнеса".

Как отреагирует иностранный бизнес

Представители международных компаний, работающих в России, предпочитают не реагировать публично на законопроект до его принятия. От комментариев отказались Ассоциация европейского бизнеса, Pricewaterhouse Coopers (PwC) и Ernst & Young.

В данном случае введение уголовной ответственности переводит ситуацию с санкциями на личностный план, считает Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России. По его словам, сейчас на американские компании работают сотни тысяч россиян, и новые поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие лишение свободы за исполнение санкций иностранных государств на территории России, фактически создают новые списки потенциальных заключенных.

"Каждая компания должна решать сама, но выбор довольно жесткий и тяжелый, - указал он, отвечая на вопрос, должны ли будут в таком случае американские компании покинуть рынок. - Любая европейская или американская компания обязана соблюдать законы и санкции своей страны. Это тиски, которые ставят бизнес перед неисполнимым выбором".

Мне кажется, добавил Родзянко, и то, и другое правительство (американское и российское. - Ред.) перешли в ту фазу, где каждая дополнительная санкция вредит своим интересам больше, чем чужим: "Эти новые поправки в Уголовный кодекс к этой категории четко относятся: они могут очень пагубно повлиять на ведение бизнеса в России, а это совершенно не в интересах страны".

Немецкий бизнес, работающий в РФ (это почти 5000 фирм) также опасается последствий. Если законопроект будет принят, это приведет к пересмотру инвестиционных планов компаний, снижению инвестиционной привлекательности российского рынка и ухудшению делового климата в целом, прокомментировали ситуацию DW в Германо-российской внешнеторговой палате (AHK).

И хотя, по данным бундесбанка, в 2017 году прямые немецкие инвестиции в Россию составили рекордные 1,6 млрд евро, 10% компаний уже планируют сократить активность в России. Председатель правления AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp) предупредил об угрозе миллиардных потерь от санкционной борьбы между странами.

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