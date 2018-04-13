Осужденный в России украинец Станислав Клых объявил голодовку

Гражданин Украины Станислав Клых, приговоренный судом в Чечне к 20 годам лишения свободы, объявил голодовку. Он отбывает наказание в Верхнеуральской тюрьме и требует перевести его в другое учреждение ФСИН, сообщает в воскресенье, 15 апреля,"Новая газета" со ссылкой на его письмо.

"Я требую перевода в другое учреждение ФСИН - с этой целью отказываюсь от завтрака и обеда, могу сказать, что здешнюю еду, в отличие от той, что была в грозненском СИЗО, есть невозможно - она отвратительная", - пишет Станислав Клых. По его словам, Киев не предпринимает необходимых усилий для того, чтобы обменять или освободить украинских граждан.

Общественная наблюдательная комиссия окажет Клыху помощь, сказала "Эху Москвы" заместитель главы московской ОНК Ева Меркачева. По ее словам, она или ее коллеги попросят своих местных представителей навестить Клыха.

Станислав Клых в мае 2016 года был приговорен Верховным судом Чечни к 20 годам заключения, с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, а остального срока в колонии строго режима. Его обвинили в участии в боях в Чечне в 1994-1995 годах и убийстве российских военнослужащих.

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