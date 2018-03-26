Основатель Facebook извинился со страниц немецких газет за утечку данных

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг во вторник, 27 марта, принес публичные извинения со страниц немецких газет за утечку данных пользователей. Заявление генерального директора компании опубликовали, в частности, газеты Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Основатель соцсети назвал "подрывом доверия" утечку данных множества пользователей в 2014 году. "Я хочу извиниться за то, что в то время мы ничего не предприняли", утверждает он. Ранее Цукерберг также выкупил рекламные полосы в нескольких ежедневных изданиях США и Великобритании, чтобы принести извинения пользователям Facebook.

В свою очередь, представители соцсети в ходе встречи с министром юстиции ФРГ Катариной Барлей (Katarina Barley) пообещали информировать власти о масштабах проблемы. Позднее министр заявила о необходимости пристального контроля за соцсетью, поскольку обещаний, по словам Барлей, недостаточно.

Крупнейшая утечка в истории Facebook

Несколько лет назад компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию.

Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.

Призывы к бойкоту и падение капитализации

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала информацию о деятельности компании Cambridge Analytica "звонком" для пользователей Facebook. В связи с утечкой данных Марк Цукерберг вызван дать показания перед британскими парламентариями.

После обнародования информации об утечке пользователи соцсети запустили кампании #DeleteFacebook и #BoycottFacebook. Ряд компаний приостановили размещение рекламы в социальной сети. За неделю с 19 по 24 марта капитализация Facebook упала на 58 млрд долларов.

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