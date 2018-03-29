Освобожденные из плена "ЛНР" и "ДНР" украинцы учатся жить по-новому

Украинцы, которые в конце декабря прошлого года были освобождены в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" после обмена пленными в Донбассе, пытаются вернуться к нормальной жизни. После прибытия на контролируемую правительством территорию все 74 человека, которых власти Украины называли заложниками, прошли полное медицинское обследование, но обещанных государством денег пока не получили.

Психологическая изоляция сказывается на бывших пленных

После возвращения из плена старшего сержанта вооруженных сил Украины Александра Морозова торжественно встречал весь его родной поселок Ромны в Сумской области. Морозова долгое время считали без вести пропавшим. В январе 2015 года во время интенсивных боев за Донецкий аэропорт он получил приказ забрать оттуда раненых, но их группа попала под минометный огонь и была разбита. Через некоторое время его фамилию родные нашли в списках для обмена пленными. Почти три года Александр находился в "ДНР" в Макеевской колонии. В свое освобождение Морозов не верил до последнего, пока не пересек линию разграничения.

Александр Морозов

Сразу по приезде в Киев в военном госпитале ему оказали первую медицинскую помощь. "Нас полностью обследовали. За время плена очень посыпались зубы, мне сделали имплантаты, но это больше заслуга волонтеров. Сейчас лежу в госпитале с психологическим заболеванием, пью снотворное", - говорит Александр Морозов. На его лице улыбка, но заметно, что дается она ему нелегко. По его словам, после плена со всеми, кого освободили в результате обмена, работали иностранные психологи, чтобы в дальнейшем предложить им схему помощи.

Это подтверждает и руководитель офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая. "Военные психологи НАТО и США приезжали в Украину, работали с заложниками и обучали наших психологов, как оказывать психологическую помощь таким людям. Мы стараемся создать и дальше применять механизм психологического и социального сопровождения освобожденных заложников, ведь эти люди долгое время находились в изоляции под давлением ", - отметила в интервью DW Зарецкая.

Проблемные деньги экс-пленных

Впрочем, самой большой проблемой, по словам Александра Морозова, было восстановление документов. Ему пришлось, не долечившись, возвращаться в свою воинскую часть и снова в зону силовой операции на востоке Украины, чтобы оформить все необходимые бумаги для получения удостоверения участника боевых действий (УБД). Именно на основании этого документа бывшие пленные могут получить материальную помощь и социальные льготы.

Обмен пленными в Донбассе, 27 декабря 2017 года

"Все требуют УБД. Мне в нашем райцентре пообещали квартиру - только надо принести это удостоверение. А мы все в 2014 году были мобилизованы, никто тогда ни о каких документы не думал", - вспоминает Морозов. Не получил он и 100 тысяч гривен материальной помощи, которая, согласно постановлению Кабмина, положена каждому освобожденному пленному. "Хотел подать заявление в соцзащиту для получения этих денег. Сказали, что никто ничего не знает об этом", - сетует Морозов.

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц уверяют, что деньги на эти выплаты в бюджете есть, но Кабмин не утвердил их порядок. "Наше министерство его разработало, но еще нужно согласование Минфина, Минэкономики, Минобороны и других ведомств", - сказал DW первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи. Согласно постановлению правительства, деньги бывшим пленным должны быть выплачены в течение шести месяцев с момента освобождения. Три месяца из этого срока уже прошли. Куркчи указывает, что сроки продлят, если Кабмин не успеет утвердить порядок выплаты средств.

"Проблемы начинаются после полугода пребывания на свободе"

Некоторые из бывших пленных уже получили материальную помощь, в том числе из местных бюджетов. Каждый местный совет самостоятельно утвердил размер денежной компенсации за нахождение в плену. "Я решил остаться в Киеве. Киевский горсовет выделил мне с самого начала 5 тысяч гривен, у меня были еще какие-то сбережения, друзья помогли, чтобы немного прийти в себя после плена, снять жилье здесь и продолжить жить", - рассказал общественный активист донецкого Евромайдана Владимир Фомичев.

Владимир Фомичев

Он попал в плен в начале января 2016 года, когда поехал навещать своих родителей в Макеевку, которая находится на не подконтрольной правительству территории. Тогда же военный трибунал "ДНР" обвинил его в незаконном хранении оружия и экстремизме. "Я ценю свободу, которую мне дало государство. Деньги - это не главное. Никто меня не заставлял туда ехать. Если мне помогут, то скажу спасибо, нет - так нет. Но военных обязательно надо поддержать", - считает Фомичев.

Он, гражданское лицо, как и освобожденные из плена военные, прошел полное медицинское обследование в лучшей клинике страны. Но настоящие проблемы у Фомичева начались только сейчас. "Ищу профессионального психолога, говорил с ранее освобожденными заложниками. Они подтверждают, что проблемы начинаются где-то после полугода пребывания на свободе", - не особо охотно делится Владимир Фомичев.

Вернуться к привычной жизни ему помогает работа в одной из украинских общественных организаций и общения с теми, кто был, как и он, в плену: "Звоним время от времени, делимся новостями, рассказываем как у кого: возможно надо кому-то помощь" Фомичев убежден, что властям Украины стоит уже сейчас подумать о создании системы помощи и реинтеграции освобожденных из плена, поскольку конфликт в Донбассе будет длительным, и в аналогичной помощи будут нуждаться еще много людей.

По данным Службы безопасности Украины, на начало февраля в плену в Донбассе находилось 108 украинских граждан. Недавно в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, определяющий правовой статус лиц, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

"Государство усилит правовую защиту заложников, помощь в подготовке исков для привлечения причастных к пыткам и незаконным удержаниям. Также предлагается еще раз законодательно зафиксировать, что во время пребывания в плену военнослужащим начисляется заработная плата", - написала в Facebook первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. По ее словам, норма о начислении зарплаты военным работает и сейчас, но есть много жалоб от семей на бюрократические преграды в ее получении.

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