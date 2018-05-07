 Опрос: 90 процентов россиян хотят перемен в стране | Новости из Германии о России | DW | 07.05.2018
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Россия

Опрос: 90 процентов россиян хотят перемен в стране

Две трети опрошенных ВЦИОМ жителей России считают необходимыми преобразования в большинстве сфер общества, а 30 процентов - только в некоторых областях.

В Москве

Почти 90 процентов жителей России считают, что стране нужны преобразования. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса, опубликованные в понедельник, 7 мая.

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Запад критикует Кремль, а многие россияне принимают это на свой счет. Можно ли их переубедить? И как? DW опросила нескольких немецких экспертов и депутатов бундестага. (07.05.2018)

59 процентов респондентов согласились с утверждением о необходимости преобразований в большинстве сфер общества, и 30 процентов заявили, что нужны изменения только в некоторых областях. Лишь 2 процента опрошенных полагают, что России преобразования сейчас не нужны.

На вопрос об одобрении деятельности Владимира Путина на посту президента РФ положительно ответили 82 процента респондентов. При этом самый высокий уровень поддержки Путина - среди россиян старше 60 лет (91 процент), а самый низкий - среди людей в возрасте 25-44 лет (75 процентов).

Опрос проводился с 29 по 30 апреля и 2 мая, в нем приняли участие 3000 человек старше 18 лет. 7 мая Путин официально вступил в должность президента России на четвертый срок.

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  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

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    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

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    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

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    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

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