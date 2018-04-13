 Опрос: 86 процентов россиян не хотят участвовать в протестах | Новости из Германии о России | DW | 16.04.2018
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Россия

Опрос: 86 процентов россиян не хотят участвовать в протестах

Социологи "Левада-центра" констатировали падение протестных настроений в России. Лишь 8 процентов опрошенных выразили готовность прийти на митинги.

Митинг за закрытие мусорного полигона в Волоколаске 14 апреля 2018 года

Митинг за закрытие мусорного полигона в Волоколаске 14 апреля 2018 года

Подавляющее большинство россиян (86 процентов) не желает участвовать в любых протестных акциях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом "Левада-центр". На митинги готовы выйти лишь 8 процентов респодентов, отмечается в исследовании, результаты которого в понедельник, 16 апреля, публикует агентство РБК.

Социологи констатируют продолжающееся падение протестных настроений в России. Только в декабре на митинги были готовы выйти 13 процентов россиян. О нежелании участвовать в протестах тогда заявил 81 процент респондентов.

Контекст

12 июня в Москве прошли несогласованное шествие сторонников Навального по Тверской и санкционированный митинг на проспекте Академика Сахарова. DW - об акциях протеста в День России. (12.06.2017)

Навальный позиционирует себя как альтернативу Путину. Вероятность проигрыша оппозиционера высока. Но, решившись на репрессии, властям придется заплатить за них высокую цену, считает Райнхард Фезер. (13.06.2017)

Политическая апатия

Еще более прохладно респонденты относятся к протестным акциям с политическими требованиями. 80 процентов респондентов считают их маловероятными (только 12 процентов - вполне возможными). При этом 88 процентов отказались бы в них участвовать (против 6 процентов готовых принять в них участие). В декабре 19 процентов называли такие акции вполне возможными и 8 процентов были готовы их поддержать лично.

Как отмечают социологи "Левада-центра", в 2017 году протестные настроения были сильнее. На фоне всероссийских митингов, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального в июне 2017 года, 28 процентов респондентов называли протестные акции против падения уровня жизни вполне возможными, а 15 процентов были готовы участвовать в них. Для политических акций в июне прошлого года эти показатели составляли 23 и 12 процентов соответственно.

Сложности с выявлением протестного потенциала

Социолог Денис Волков в интервью агентству РБК сказал, что настроения в российском обществе сейчас "скорее спокойные" и связал это с довольно высоким, по его словам, рейтингом президента Владимира Путина, как и легитимности власти в целом. В ходе протестов, возникающих в последнее время, "люди скорее ищут правды у власти и не выдвигают каких-либо политических требований". "Проблемы есть, но склонности винить центральную власть нет, тем более если власти стараются реагировать, хотя бы частично удовлетворяя запросы граждан", - считает Волков.

В то же время директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов отметил, что если власть не реагирует или разгоняет протестующих, то социальные протесты могут перерасти в политические. По мнению эксперта, протестный потенциал сложно выявить путем опросов, поскольку люди, которые говорят о нежелании участвовать в протестах в будущем, завтра могут лишиться каких-то льгот и выйти на улицы. Кроме того, граждане не склонны маркировать себя как оппозиционеров, готовых протестовать, поскольку это считается "социально неодобряемым ответом", - указал Марков.

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    Автор: Юлия Вишневецкая, Евлалия Самедова, Виолетта Рябко


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В День России митинги против коррупции прошли по всей стране. Их организатором стал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сам политик и многие его сторонники был задержан. (14.06.2017)  

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