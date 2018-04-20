Опрос: Три четверти жителей 27 государств считают общество в их странах расколотым

Три четверти жителей (76 процента) различных частей света считают, что общество в их стране разобщено. Это показал опрос, проведенный социологическим институтом Ipsos в 27 государствах. При этом 73 и более процентов опрошенных в таких странах Европы, как Германия, Швеция, Италия, Великобритания и Испания, полагают, что разобщенность в обществе сейчас сильнее, чем 10 лет назад, сообщается на сайте Ipsos в понедельник, 23 апреля.

В России, как и в Китае, большинство респондентов - 65 процентов - назвали основной причиной раздробленности общества разницу между богатыми и бедными слоями населения. Между тем в Германии сравнительно наибольшую обеспокоенность жителей (46 процентов) вызывает тема отношений между иммигрантами и коренными жителями. Этой же проблемой озабочено большинство опрошенных в Италии, Великобритании, Швеции и Франции.

Половина немцев считает свою страну толерантной

Темой опроса стала также толерантность к представителям другой национальности или иных взглядов. Так, почти половина опрошенных немцев (47 процентов) считают своих соотечественников толерантными - это средняя величина среди всех участвующих в опросе стран. Самые низкие показатели толерантности исследование выявило в Венгрии (16 процентов), Южной Корее (20 процентов), Бразилии (29 процентов) и Польше (30 процентов).

Между тем 65 процентов всех респондентов полагают, что жители разных стран имеют больше общего, чем различий. При этом самая высокая доля опрошенных, придерживающаяся этого мнения, зафиксирована в России и Сербии - по 81 проценту. В Германии с таким утверждением согласился 61 процент респондентов.

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