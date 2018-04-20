 Опрос: Три четверти жителей 27 государств считают общество в их странах расколотым | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.04.2018
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Мир

Опрос: Три четверти жителей 27 государств считают общество в их странах расколотым

65 процентов россиян, опрошенных институтом Ipsos, назвали основной причиной разобщенности общества разницу между богатыми и бедными слоями населения.

На московской улице

Три четверти жителей (76 процента) различных частей света считают, что общество в их стране разобщено. Это показал опрос, проведенный социологическим институтом Ipsos в 27 государствах. При этом 73 и более процентов опрошенных в таких странах Европы, как Германия, Швеция, Италия, Великобритания и Испания, полагают, что разобщенность в обществе сейчас сильнее, чем 10 лет назад, сообщается на сайте Ipsos в понедельник, 23 апреля.

Контекст

Эксперты советуют правительству Меркель по-новому строить отношения с Путиным. Для этого политикам нужно объяснить обществу необходимость отказа от иллюзий об РФ. Но им не хватает смелости. (16.03.2018)

Ежегодный гей-парад - важный источник дохода для берлинской индустрии туризма. В прошлом году, например, благодаря гей-фестивалю столица Германии заработала около 177,5 миллиона евро. (23.07.2017)

В России, как и в Китае, большинство респондентов - 65 процентов - назвали основной причиной раздробленности общества разницу между богатыми и бедными слоями населения. Между тем в Германии сравнительно наибольшую обеспокоенность жителей (46 процентов) вызывает тема отношений между иммигрантами и коренными жителями. Этой же проблемой озабочено большинство опрошенных в Италии, Великобритании, Швеции и Франции.

Половина немцев считает свою страну толерантной

Темой опроса стала также толерантность  к представителям другой национальности или иных взглядов. Так, почти половина опрошенных немцев (47 процентов) считают своих соотечественников толерантными - это средняя величина среди всех участвующих в опросе стран. Самые низкие показатели толерантности исследование выявило в Венгрии (16 процентов), Южной Корее (20 процентов), Бразилии (29 процентов) и Польше (30 процентов).

Между тем 65 процентов всех респондентов полагают, что жители разных стран имеют больше общего, чем различий. При этом самая высокая доля опрошенных, придерживающаяся этого мнения, зафиксирована в России и Сербии - по 81 проценту. В Германии с таким утверждением согласился 61 процент респондентов.

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    Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

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    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


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Организация "Хлеб для мира" ("Brot für die Welt") обнародовала доклад о состоянии гражданского общества в разных странах. Где оно открытое, а где находится под давлением - в инфографике DW. (31.01.2018)  

Ссылки в интернете

Результаты опроса о разобщенности общества на сайте Ipsos

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