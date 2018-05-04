Опрос: немцы и американцы расходятся в вопросах ценностей

У жителей Германии и США становится меньше общих ценностей. Как следует из обнародованных в понедельник, 7 мая, результатов опроса, проведенного по заказу Atlantik-Brücke и Американского совета по Германии, каждый второй респондент считает, что в вопросах ценностей взгляды граждан двух стран заметно расходятся.

По обе стороны Атлантики считают важнейшей ценностью свободу выражения мнения, говорится в сообщении Atlantik-Brücke. Однако если для жителей Германии вслед за этим ключевыми ценностями остаются демократия, защита личной жизни и главенство закона, то американцы называют свободу вероисповедания, демократию и право на ношение оружия.

Одновременно с этим 67 процентов немцев и 69 процентов американцев хотели бы, чтобы двусторонние отношения США и ФРГ оставались на нынешнем уровне или стали еще более тесными, утверждается в опросе института YouGov.

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