 Опрос: немцы и американцы расходятся в вопросах ценностей | Новости из Германии о Германии | DW | 07.05.2018
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Германия

Опрос: немцы и американцы расходятся в вопросах ценностей

Немцы и американцы лишаются общих ценностей, говорят результаты опроса. Для жителей ФРГ важнее верховенство закона, а для американцев - право на ношение оружия.

Здание бундестага в Берлине, 2014 г.

У жителей Германии и США становится меньше общих ценностей. Как следует из обнародованных в понедельник, 7 мая, результатов опроса, проведенного по заказу Atlantik-Brücke и Американского совета по Германии, каждый второй респондент считает, что в вопросах ценностей взгляды граждан двух стран заметно расходятся.

Контекст

Германия - открытая и толерантная страна. Но если человек хочет здесь жить, то он должен принять ее ценности. В их числе - борьба с антисемитизмом, пишет главный редактор DW Инес Поль. (11.12.2017)

Центр будет добиваться соблюдения общих стандартов в сфере свободы слова во всех частях Европы, в том числе в России, Беларуси, Украине. В него входят 35 организаций и журналистов. (24.06.2015)

По обе стороны Атлантики считают важнейшей ценностью свободу выражения мнения, говорится в сообщении Atlantik-Brücke. Однако если для жителей Германии вслед за этим ключевыми ценностями остаются демократия, защита личной жизни и главенство закона, то американцы называют свободу вероисповедания, демократию и право на ношение оружия.

Одновременно с этим 67 процентов немцев и 69 процентов американцев хотели бы, чтобы двусторонние отношения США и ФРГ оставались на нынешнем уровне или стали еще более тесными, утверждается в опросе института YouGov.

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