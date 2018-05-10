Оппозиция в Малайзии выиграла выборы впервые за 60 лет

На парламентских выборах в Малайзии впервые за последние более чем 60 лет одержала победу оппозиция. В четверг, 10 мая, премьер-министр страны Наджиб Разак признал свое поражение. "Без сомнения, будет смена власти", - заявил он и призвал своих соотечественников сохранять спокойствие.

Коалиция из пяти оппозиционных партий под названием "Альянс надежды" получила 113 из 222 мест в Палате представителей конституционной монархии, сообщила избирательная комиссия. Ее лидером является 92-летний Махатхир Мохамад, с 1981 по 2003 годы занимавший пост премьер-министра. До выборов он заявлял, что не намерен вновь занимать премьерское кресло.

Правящий альянс "Национальный фронт" проиграл парламентские выборы впервые после объявления независимости страны в 1957 году и получил лишь 79 мест в парламенте. Несмотря на обвинения в коррупции в адрес премьера Разака, политическое объединение, выигрывавшее парламентские выборы 13 раз подряд, и в этот раз считалось фаворитом.

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