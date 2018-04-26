Опасные шедевры Абрамович (фотогалерея)

Ради своих перформансов югославская художница не раз рисковала жизнью. Теперь действия Марины Абрамович повторяют немецкие артисты.
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Московский художник Андрей Кузькин добрался до Гамбурга. В рамках перформанса "Явление природы" в разных городах мира мужчина стоит вверх ногами, зарывшись головой в землю. (09.02.2018)