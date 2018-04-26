Опасные шедевры Абрамович (фотогалерея)

Женщина, которая не боится боли

Преодолевая стыд

Смущение и неловкость - первые чувства, которые приходится испытывать во время перформанса Imponderabilia. Посетителям выставки в Бонне предлагается пройти сквозь обнаженную пару. Впервые перформанс был показан в 1977 году в Болонье. Абрамович и Улаю пришлось прерваться через три часа: в музей приехала полиция и потребовала предъявить документы. А их у художников с собой не было.