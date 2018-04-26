 Опасные шедевры Абрамович (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.04.2018
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Культура и стиль жизни

Опасные шедевры Абрамович (фотогалерея)

Ради своих перформансов югославская художница не раз рисковала жизнью. Теперь действия Марины Абрамович повторяют немецкие артисты.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Очищение через искусство

    Название выставки Марины Абрамович "The Cleaner" в Бонне не стали переводить на немецкий язык. В детективах так называют тех, кто убирает место преступления: "Чистильщик". Но для художницы смысл этого слова в освобождении, очищении, попытке избавиться от всего лишнего. В выставочном зале Bundeskunsthalle до 12 августа 2018 года будет показана ретроспектива скандальных работ югославской художницы.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Повторяющиеся перформансы

    Помимо архивных видео, фотографий и предметов, которыми Абрамович испытывала свое тело, в Бонне можно увидеть так называемые ре-перформансы. В определенное время артисты, которых художница назвала "немецкими амазонками", повторяют самые известные ее работы. Выставка полна ритмов и звуков: в одном зале кричит юноша, в другом - проигрывается видеозапись опасной игры с ножом.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    На грани

    На фото - вещи, которыми зрители могли воспользоваться во время одного из самых экстремальных перформансов Абрамович "Ритм 0". Художница предоставила посетителям полную свободу: при помощи 72 предметов они могли сделать с ней все, что угодно. Заряженный пистолет тоже был в распоряжении незнакомцев. Агрессия участников нарастала: вслед за одеждой зрители порезали и тело Абрамович.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    (Не)красивое искусство

    Причесывая волосы двумя расческами одновременно, в 1975 году Марина Абрамович повторяла фразу: "Искусство должно быть красивым, художник должен быть красивым" ("Art must be beautiful. artist must be beautiful")". Этот перформанс выражает протест против устоявшемугося мнения.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Преодолевая стыд

    Смущение и неловкость - первые чувства, которые приходится испытывать во время перформанса Imponderabilia. Посетителям выставки в Бонне предлагается пройти сквозь обнаженную пару. Впервые перформанс был показан в 1977 году в Болонье. Абрамович и Улаю пришлось прерваться через три часа: в музей приехала полиция и потребовала предъявить документы. А их у художников с собой не было.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Мужчина и женщина

    Еще в 80-х годах прошлого века Марина Абрамович занялась исследованием гендерных ролей. Мужчина и женщина - равнозначные партнеры или соперники? Имеет ли право женщина носить мужскую одежду и выполнять "неженскую" работу? Перформанс "Энергия покоя / Остаточная энергия" основывался на полном доверии партнеру. В таком положении Абрамович и художник Улай продержались четыре минуты.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Памяти жертв войны в Югославии

    В 1997 году на Венецианской биеннале художница посвятила перформанс "Балканское барокко" своей родине, которой больше не существует на карте. В белой рубашке, окруженная окровавленными говяжьими костями, Абрамович напевала народные песни. И пыталась смыть с останков животных кровь.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Без слов

    В Бонне посетители сами могут стать частью перформанса, и, как Марина Абрамович, сесть напротив незнакомца, смотря ему в глаза. Во время действия "В присутствии художника" в Нью-Йорке в 2010 году Абрамович установила такой зрительный контакт с 1500 зрителями. По мнению художницы, изображать эмоции у человека получается только несколько минут. После нескольких часов играть становится невозможно.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Магия кристаллов

    В 2012 году Марина Абрамович отправилась в Бразилию, чтобы изучить местные обычаи и ритуалы, познакомиться с шаманами и лекарями. Этой поездке посвящен документальный фильм "The Space in Between". В память об излечивающем душу путешествии она привезла с собой камни и кристаллы, которые обладают сильной энергией. Убедиться в этом могут и сами посетители.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Новый эксперимент

    Сейчас Марине Абрамович 71 год. Свой следующий перформанс она планирует провести во Франкфурте-на-Майне: акционистка будет экспериментировать со звуком в опере.

    Автор: Ксения Сафронова


  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Очищение через искусство

    Название выставки Марины Абрамович "The Cleaner" в Бонне не стали переводить на немецкий язык. В детективах так называют тех, кто убирает место преступления: "Чистильщик". Но для художницы смысл этого слова в освобождении, очищении, попытке избавиться от всего лишнего. В выставочном зале Bundeskunsthalle до 12 августа 2018 года будет показана ретроспектива скандальных работ югославской художницы.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Повторяющиеся перформансы

    Помимо архивных видео, фотографий и предметов, которыми Абрамович испытывала свое тело, в Бонне можно увидеть так называемые ре-перформансы. В определенное время артисты, которых художница назвала "немецкими амазонками", повторяют самые известные ее работы. Выставка полна ритмов и звуков: в одном зале кричит юноша, в другом - проигрывается видеозапись опасной игры с ножом.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    На грани

    На фото - вещи, которыми зрители могли воспользоваться во время одного из самых экстремальных перформансов Абрамович "Ритм 0". Художница предоставила посетителям полную свободу: при помощи 72 предметов они могли сделать с ней все, что угодно. Заряженный пистолет тоже был в распоряжении незнакомцев. Агрессия участников нарастала: вслед за одеждой зрители порезали и тело Абрамович.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    (Не)красивое искусство

    Причесывая волосы двумя расческами одновременно, в 1975 году Марина Абрамович повторяла фразу: "Искусство должно быть красивым, художник должен быть красивым" ("Art must be beautiful. artist must be beautiful")". Этот перформанс выражает протест против устоявшемугося мнения.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Преодолевая стыд

    Смущение и неловкость - первые чувства, которые приходится испытывать во время перформанса Imponderabilia. Посетителям выставки в Бонне предлагается пройти сквозь обнаженную пару. Впервые перформанс был показан в 1977 году в Болонье. Абрамович и Улаю пришлось прерваться через три часа: в музей приехала полиция и потребовала предъявить документы. А их у художников с собой не было.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Мужчина и женщина

    Еще в 80-х годах прошлого века Марина Абрамович занялась исследованием гендерных ролей. Мужчина и женщина - равнозначные партнеры или соперники? Имеет ли право женщина носить мужскую одежду и выполнять "неженскую" работу? Перформанс "Энергия покоя / Остаточная энергия" основывался на полном доверии партнеру. В таком положении Абрамович и художник Улай продержались четыре минуты.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Памяти жертв войны в Югославии

    В 1997 году на Венецианской биеннале художница посвятила перформанс "Балканское барокко" своей родине, которой больше не существует на карте. В белой рубашке, окруженная окровавленными говяжьими костями, Абрамович напевала народные песни. И пыталась смыть с останков животных кровь.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Без слов

    В Бонне посетители сами могут стать частью перформанса, и, как Марина Абрамович, сесть напротив незнакомца, смотря ему в глаза. Во время действия "В присутствии художника" в Нью-Йорке в 2010 году Абрамович установила такой зрительный контакт с 1500 зрителями. По мнению художницы, изображать эмоции у человека получается только несколько минут. После нескольких часов играть становится невозможно.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Магия кристаллов

    В 2012 году Марина Абрамович отправилась в Бразилию, чтобы изучить местные обычаи и ритуалы, познакомиться с шаманами и лекарями. Этой поездке посвящен документальный фильм "The Space in Between". В память об излечивающем душу путешествии она привезла с собой камни и кристаллы, которые обладают сильной энергией. Убедиться в этом могут и сами посетители.

  • Выставка Марины Абрамович в Бонне

    Женщина, которая не боится боли

    Новый эксперимент

    Сейчас Марине Абрамович 71 год. Свой следующий перформанс она планирует провести во Франкфурте-на-Майне: акционистка будет экспериментировать со звуком в опере.

    Автор: Ксения Сафронова


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    Автор: Ксения Сафронова


 

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