 ООН срочно требуются 650 млн долларов для беженцев из Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.04.2018
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Мир

ООН срочно требуются 650 млн долларов для беженцев из Сирии

Германия примет около 10 тысяч мигрантов, нуждающихся в помощи, подтвердила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в Берлине с верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Филиппо Гранди и Ангела Меркель в Берлине, 23 апреля 2018 года

Филиппо Гранди и Ангела Меркель в Берлине, 23 апреля 2018 года

В бюджет Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН до конца 2018 года необходимо направить 650 млн долларов для сирийских беженцев. Об этом сообщил в Берлине в понедельник, 23 апреля, директор ВПП ООН в Сирии Якоб Керн. По его словам, на содержание примерно 6 млн сирийских беженцев, не покинувших пределы этой страны, требуется 313 млн долларов. Еще около 300 млн долларов требуется для нужд почти 5,6 млн сирийцев, бежавших в Ливан и Иорданию.

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Представитель ВПП ООН в Иордании Ральф Зюдхоф (Ralf Südhoff) отметил, что 650 млн долларов хватит только на обеспечение беженцев самым необходимым, так как на каждого беженца в Иордании и Ливане ежедневно выделяют от 22 до 25 евро. Если мировое сообщество не предоставит достаточно средств для содержания сирийских беженцев, не покинувших пределы Ближнего Востока, в Европе может повториться миграционный кризис 2014-2015 годов, предостерег Зюдхоф.

Германия примет около 10 тысяч беженцев

Тем временем канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на встрече с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Берлине подтвердила, что Германия примет около 10 тысяч беженцев в рамках программы ЕС, которая коснется в общей сложности около 50 тысяч жителей Африки и Ближнего Востока, нуждающихся в помощи. Берлин также постарается и далее оказывать поддержку беженцам, заверила Меркель.

24 апреля в Брюсселе начнется двухдневная донорская конференция по Сирии. По данным ООН, в ближневосточном регионе ищут убежище 11 млн сирийцев, почти половина из них не покинула пределы родной страны. При этом на Иорданию с населением в 9 млн человек приходится 3 млн сирийских беженцев, а на Ливан с населением в 4 млн человек - 1 млн.

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    Автор: Ирина Филатова


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