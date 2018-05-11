 ООН сделала первый шаг к глобальному пакту по защите климата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.05.2018
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Мир

ООН сделала первый шаг к глобальному пакту по защите климата

Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которая определяет рамочные условия для первого юридически обязывающего глобального экологического пакта. США и Россия голосовали против.

Скульптура белого медведя на Темзе

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 10 мая предприняла первый шаг к заключению глобального пакта о защите климата. Представители 143 из 193 государств проголосовали в поддержку резолюции, которая создает рамочные условия для заключения такого соглашения.

Одним из главных поборников этого пакта является президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступил с соответствующей инициативой еще в сентябре 2017 года. Речь идет о заключении первого юридически обязывающего международного соглашения, в котором все экологические обязательства будут объединены в одном единственном документе.

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В ноябре в Бонне пройдет ежегодная конференция ООН по климату. DW попросила экологов и активистов оценить, эффективно ли Россия борется с глобальным потеплением. (30.10.2017)

Принятая Генассамблеей резолюция предусматривает создание рабочей группы, которая выявит пробелы в международном экологическом праве и установит, есть ли необходимость в принятии нового документа.

Пять государств голосовали против резолюции. Это США, Россия, Сирия, Турция и Филиппины. Семь стран, в том числе Иран, воздержались. Постпред США в ООН Никки Хейли раскритиковала запланированный пакт, назвав его собранием "туманных" обещаний. Она сказала, что присоединяться к такому договору - не в интересах США.

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