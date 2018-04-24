 ООН заявила о нарушении прав Андрея Санникова властями Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.04.2018
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Беларусь

ООН заявила о нарушении прав Андрея Санникова властями Беларуси

Арестовав и осудив экс-кандидата в президенты Беларуси, власти нарушили его права на частную жизнь, свободу слова и собраний, заявил Комитет ООН по правам человека.

Андрей Санников в суде (фото из архива)

Андрей Санников в суде (фото из архива)

Власти Беларуси нарушили права бывшего кандидата в президенты страны Андрея Санникова, считает Комитет ООН по правам человека. Арестованный в 2010 году оппозиционер "стал жертвой незаконного лишения свободы", говорится в заявлении организации, распространенном во вторник, 23 апреля. В частности, были нарушены его права на частную жизнь, свободу выражения мнений и мирные собрания.

Контекст

Комитет призвал власти в Минске "провести тщательное беспристрастное расследование обвинений в пытках и призвать виновных к уголовной ответственности", а также "погасить судимость Санникова и предоставить ему компенсацию". "Беларусь также должна принять меры по предупреждению подобных нарушений", - отмечается далее в заявлении.

Минск не участвовал в рассмотрении дела Санникова в ООН

При этом организация "с сожалением отметила, что, несмотря на обязанность стран сотрудничать с комитетом, Беларусь не приняла никакого участия в рассмотрении дела Санникова". Эта страна является участницей Международного пакта о гражданских и политических правах, поэтому белорусы имеют право обращаться в Комитет ООН по правам человека, следящий за его выполнением.

Баллотировавшийся в президенты Беларуси в 2010 году Санников с конца 2010-го по апрель 2012 года находился в белорусской тюрьме. Он был приговорен к пяти годам заключения по обвинению в организации массовых беспорядков 19 декабря 2010 года, но позже помилован президентом страны Александром Лукашенко. Вместе с тем его судимость не погашена, и он не имеет права баллотироваться на государственные посты в будущем. Координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" ныне проживает в Великобритании, получив в этой стране политическое убежище.

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    Автор: Галина Петровская


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