ОМОН задержал около 20 участников акции против свалки в Коломне

Сотрудники ОМОНа задержали около 20 жителей подмосковного города Коломна, участвующих в акции протеста против завоза мусора из Москвы на полигон "Воловичи". Об этом вечером в среду, 28 марта, сообщила "Новой газете" местная жительница Ирина Налетова.

"Среди задержанных - две участницы рабочей группы, которая была создана для встречи с главой Коломны Денисом Лебедевым. Это Ольга Ефсеева и Екатерина Устинова. Ефсеева задержана вместе с 11-летней дочкой. Никаких обвинений предъявлено не было, их просто увезли в ОВД. Ребенка в отдел полиции брать не стали, он сидел рядом с ОВД в машине. ОМОН оттеснил людей от того места, где они стояли. В принципе, никто никого не трогает, но сейчас подъезжает очень много людей из города, именно жителей. Видимо, пустили, клич во все соцсети", - рассказала она.

Позднее стало известно, что Устинову и Ефсееву "пытаются заставить подписать объяснительную, где они признаются, что являются организаторами незаконного митинга". Они не стали подписывать. В настоящее время задержанных "отпускают из отдела полиции, им вручат повестку в суд и назначат время для встречи".

Протест в Коломне

По словам Налетовой, протест продолжается уже четвертые сутки, и только сегодня на место стихийной акции прибыл ОМОН. "Люди стоят, пытаясь убедить власти прекратить поток московского мусора на наш полигон. Здесь уже организовалась полевая кухня, люди подвозят продукты и приезжают сами. Стоят круглосуточно", - сказала она.

Телеграм-канал "Левый блок" опубликовал видео с места событий, на котором силовики обвиняют протестующих против свалки в "загрязнении территории", приказывают немедленно убрать весь мусор и разойтись. В противном случае против них обещают применить физическую силу.

25 марта жители Коломны перекрыли мусоровозам из Москвы дорогу на полигон "Воловичи", который располагается в пяти километрах от города. Активисты протестуют против работы мусорного полигона "с преступными нарушениями правил эксплуатации", а также против мусоросжигающего завода в деревне Свистягино. По словам активистов, "Воловичи" не могут ежедневно принимать от 200 до 300 грузовиков с мусором, а в 2017 году проектные мощности полигона были превышены в 20 раз.

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