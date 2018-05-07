Омбудсмен попросит прокуратуру проверить применение силы при протестах в Петербурге

После жесткого разгона акций протестов 5 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обещает разобраться в ситуации с применением неадекватной силы при задержании людей в Санкт-Петербурге. В понедельник, 7 мая, она сообщила "Интерфаксу", что намерена попросить прокуратуру проверить информацию о применении силы, не адекватной ситуации, в ответ на обращение уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

При этом Москалькова указала, что к ней не поступало жалоб о нарушении прав при задержаниях в Москве. "Я сказала бы, наоборот, впервые было отмечено очень корректное отношение полиции. И ситуация с задержаниями очень быстро разрешилась и многие были без санкций отпущены", - заявила омбудсмен.

Со своей стороны Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) намерен проверить, как во время протестных акций обеспечивалась охрана общественного порядка. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, запросы будут направлены в правоохранительные органы. "Заодно мы выясним, кто были казаки, НОДовцы, кто еще был, как они туда попали, что они там делали, что делали сотрудники полиции, чтобы предотвратить столкновение между теми и другими", - указал Федотов агентству РБК.

Были задержаны 23 журналиста

Как сообщает независимый Профсоюз журналистов, в ходе акций протеста "Он нам не царь" в общей сложности были задержаны 23 журналиста, около 10 из них пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов. В Москве было зафиксировано 10 случаев нарушения прав журналистов, а в Петербурге - 5. В частности, во время акции в российской столице полицейский ударил дубинкой по голове корреспондента DW Михаила Комадовского, когда полиция вошла в толпу демонстрантов на Пушкинской площади.

5 мая, в преддверии инаугурации президента, примерно в 100 городах России прошли организованные Алексеем Навальным массовые протесты, участники которых выразили недовольство несменяемостью власти, а также социальными и экономическими проблемами. В ходе акций, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны около 1600 человек, свыше 220 из которых - в Санкт-Петербурге и около 700 - в Москве. Евросоюз и США осудили жестокие действия полицейских и массовые задержания демонстрантов.

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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Александра, Санкт-Петербург "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Дмитрий, 65 лет, Москва "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Дарья, 29 лет, Москва "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Екатерина, 23 года, Москва "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Валентин, Санкт-Петербург "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Виталий, 29 лет, Москва "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Галина, 57 лет, Москва "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Денис, 30 лет, Москва "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге Более 1300 задержанных по всей России По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов. Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург

