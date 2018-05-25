Олег Иванников или "Орион" - новое имя в деле о крушении рейса МН17

Высокопоставленный офицер ГРУ Олег Иванников, бывший глава оборонного ведомства Южной Осетии Андрей Лаптев, некий Андрей Иванович с позывным "Орион" - все это один и тот же человек, предположительно причастный к транспортировке российского ЗРК "Бук", с которого в июле 2014 года в небе над Донецкой областью был сбит самолет малайзийских авиалиний, следовавший рейсом МН17. Это результаты совместного расследования, которое провели экспертно-журналистская группа Bellingcat и российское издание The Insider. В пятницу, 25 мая, эти данные были представлены журналистам на пресс-коференции в Гааге.

Расследование было проведено после того, как в 2016 Объединенная следственная группа (JIT) по делу МН17 обратилась к общественности с призывом установить личности двух ключевых подозреваемых в крушении. Личность первого из них с позывным "Дельфин" Bellingcat и The Insider установили в декабре прошлого года.

Теперь, исследовав информацию из открытых источников, эксперты выяснили, что второй человек, которого разыскивает JIT (некий Андрей Иванович с позывным "Орион"), - это офицер ГРУ Олег Иванников. "Bellingcat установил, что во время крушения МН17 Олег Иванников с высокой долей вероятности был офицером Главного разведывательного управления российского министерства обороны и служил там по крайней мере до конца сентября 2017 года", - говорится в расследовании, опубликованном на сайте Bellingcat.

Как вышли на Олега Иванникова

В июле 2014 года Служба безопасности Украины обнародовала запись перехваченного телефонного разговора между тогдашним заместителем главы оборонного ведомства самопровозглашенной "Луганской народной республики" Олегом Бугровым и человеком по имени Андрей Иванович с позывным "Орион". Этот разговор, по сведениям СБУ, состоялся 14 июля 2014 года. Собеседники, судя по всему, обсуждали планы сбивать украинские военные самолеты.

"Боинг" "Малайзийских авиалиний" упал на территории Донецкой области 17 июля 2014 года

"У нас уже есть "Бук", будем сбивать", - говорит на записи "Орион". Через три дня после этого предполагаемого разговора "Боинг" МН17 рухнул в районе населенного пункта Грабово в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

По мнению СБУ, под позывным "Орион" скрывался сотрудник ГРУ, однако украинские спецслужбы никак не обосновывали это предположение. Вместе с записями разговоров СБУ также обнародовала телефонные номера собеседников. По данным Bellingcat и The Insider, номер "Ориона" есть в открытых базах данных. К примеру, в приложении TrueCaller этот номер принадлежит пользователю под ником Oreon.

"Женский" голос и неосторожный заказ

Через неназванного украинского журналиста эксперты Bellingcat получили распечатку звонков для номера, принадлежащего пользователю Oreon. Среди них были российские номера. В открытой базе данных один из них был записан как "Андрей Иванович Иванников, ГРУ от Хаски". Как поясняют Bellingcat и The Insider, "Хаски" - это название одного из военных подразделений в самопровозглашенной "ДНР". В другой базе тот же самый номер записан как "Иванников". Эта информация стала первым подтверждением того, что человек с позывным "Орион" действительно известен как Андрей Иванович и, вероятно, связан с ГРУ, говорится на сайте Bellingcat: "Самое главное, это дало команде расследователей подсказку, что он может быть известен под фамилией Иванников".

Основатель Bellingcat Элиот Хинггинс

Продолжив поиск по этой фамилии в открытых базах данных, эксперты натолкнулись на заказ в интернет-магазине на имя Олега, сделанный на московский адрес улица Полины Осипенко, 76. На этой улице нумерация домов заканчивается на номере 22. Но если пройти дальше, можно упереться в другое здание, расположенное по адресу Хорошевское шоссе, дом 76. Раньше здесь находилась штаб-квартира ГРУ. В 2017 году человек по имени Олег заказывал в онлайн-магазине спортивный респиратор, рассказали авторы расследования. Они, правда, не уточнили, что штаб-квартира ГРУ переехала с Хорошевского шоссе еще в 2006 году.

Тем не менее, еще в одной базе данных тот же номер телефона был зарегистрирован на Олега Владимировича Иванникова, родившегося 2 апреля 1967 года. Там же был указан его домашний адрес. По адресу следователям удалось найти и его домашний телефон, по которому они позвонили. Голос на другом конце провода совпал с голосом человека с позывным "Орион" на записи СБУ. Не распознать его было сложно, поскольку голос был необычно высоким для мужчины. The Insider даже называет его "женским". Это стало доказательством того, что "Орион" и Олег Иванников - один и тот же человек. Эксперты Bellingcat также нашли человека по имени Олег Владимирович Иванников, родившегося 2 апреля 1967 года и живущего в Москве, в российских официальных базах данных. Там указано, что Иванников работает в министерстве обороны.

Кто такой Олег Иванников

Как удалось выяснить следственной группе, Иванников родился в городе Карл-Маркс-Штадт в бывшей ГДР в семье советского военного. В 1980-х годах он учился в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище и Московском авиационном институте.

24 мая JIT представила промежуточные результаты расследования катастрофы МН17

С 2004 года он работал в Южной Осетии под именем Андрея Ивановича Лаптева, а с 2006 по 2008 год возглавлял там оборонное ведомство. При этом он всячески избегал публичности, поскольку работал под псевдонимом, выяснили следователи. В 2008 году Иванников с семьей перебрался в Москву, но сохранил связь с Южной Осетией, в которую, по данным расследования, ездил в 2013 году. Правда, под своей настоящей фамилией и на машине, зарегистрированной на ФСБ.

Помимо того, что Иванников участвовал в боевых действиях на востоке Украины, в его подчинении находилась частная военная компания Вагнера, наемники которой воевали в Донбассе и Сирии, говорится в расследовании. По сведениям Bellingcat и The Insider, он напрямую отдавал распоряжения руководителю ЧВК Дмитрию Уткину.

Чем сейчас занимается Иванников

Где Иванников находится сейчас, неизвестно. В Bellingcat полагают, что он может до сих пор служить в российских вооруженных силах. "Сегодня утром мы позвонили на его домашний телефон и поговорили с его женой, - рассказал DW основатель Belingcat Элиот Хиггинс. - Она сказала, что его нет и с ним нельзя будет связаться в ближайшие несколько недель. Думаю, он до сих пор занимается где-то тем, чем занимался в Украине".

Хиггинс предположил, что Иванников мог иметь высокое звание в российских вооруженных силах. Судя по всему, добавил эксперт, в 2014 году он имел отношение к транспортировке на территорию Украины и обратно в Россию "Бука", с которого был сбит "Боинг" "Малайзийских авиалиний".

Объединенная следственная группа 24 мая обнародовала промежуточные результаты расследования катастрофы. Их них следует, что ракета, сбившая самолет, была выпущена с установки, принадлежащей 53-й российской зенитной ракетной бригаде из-под Курска. Правда, на пресс-конференции в пятницу, 25 мая, представители Bellingcat подчеркнули, что им не удалось определить, какую конкретно роль Иванников сыграл в крушении рейса МН17. "Нам неясно, где именно он был в день авиакатастрофы, - в Украине, России или с колонной военной техники, - пояснил Хиггинс. - По телефонным звонкам мы можем судить, что, вероятнее всего, он был на границе с Украиной и организовывал транспортировку военной техники и солдат".

Хиггинс надеется, что JIT, которая уже несколько месяцев изучает выводы Bellingcаt, впоследствии обнародует более подробную информацию об Иванникове. Он добавил, что данные, предоставленные Bellingcat и The Insider, должны помочь официальному расследованию установить личности людей, отвечавших за транспортировку российского "Бука" на территорию Донецкой области.

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