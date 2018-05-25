Олег Иванников или "Орион" - новое имя в деле о крушении рейса МН17

Как выяснили Bellingcat и The Insider, транспортировкой "Бука", с которого был сбит малайзийский лайнер, занимался офицер ГРУ Олег Иванников. Как его нашли и что о нем известно?
Высокопоставленный офицер ГРУ Олег Иванников, бывший глава оборонного ведомства Южной Осетии Андрей Лаптев, некий Андрей Иванович с позывным "Орион" - все это один и тот же человек, предположительно причастный к транспортировке российского ЗРК "Бук", с которого в июле 2014 года в небе над Донецкой областью был сбит самолет малайзийских авиалиний, следовавший рейсом МН17. Это результаты совместного расследования, которое провели экспертно-журналистская группа Bellingcat и российское издание The Insider. В пятницу, 25 мая, эти данные были представлены журналистам на пресс-коференции в Гааге.
Расследование было проведено после того, как в 2016 Объединенная следственная группа (JIT) по делу МН17 обратилась к общественности с призывом установить личности двух ключевых подозреваемых в крушении. Личность первого из них с позывным "Дельфин" Bellingcat и The Insider установили в декабре прошлого года.
Теперь, исследовав информацию из открытых источников, эксперты выяснили, что второй человек, которого разыскивает JIT (некий Андрей Иванович с позывным "Орион"), - это офицер ГРУ Олег Иванников. "Bellingcat установил, что во время крушения МН17 Олег Иванников с высокой долей вероятности был офицером Главного разведывательного управления российского министерства обороны и служил там по крайней мере до конца сентября 2017 года", - говорится в расследовании, опубликованном на сайте Bellingcat.
Как вышли на Олега Иванникова
В июле 2014 года Служба безопасности Украины обнародовала запись перехваченного телефонного разговора между тогдашним заместителем главы оборонного ведомства самопровозглашенной "Луганской народной республики" Олегом Бугровым и человеком по имени Андрей Иванович с позывным "Орион". Этот разговор, по сведениям СБУ, состоялся 14 июля 2014 года. Собеседники, судя по всему, обсуждали планы сбивать украинские военные самолеты.
"У нас уже есть "Бук", будем сбивать", - говорит на записи "Орион". Через три дня после этого предполагаемого разговора "Боинг" МН17 рухнул в районе населенного пункта Грабово в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
По мнению СБУ, под позывным "Орион" скрывался сотрудник ГРУ, однако украинские спецслужбы никак не обосновывали это предположение. Вместе с записями разговоров СБУ также обнародовала телефонные номера собеседников. По данным Bellingcat и The Insider, номер "Ориона" есть в открытых базах данных. К примеру, в приложении TrueCaller этот номер принадлежит пользователю под ником Oreon.
"Женский" голос и неосторожный заказ
Через неназванного украинского журналиста эксперты Bellingcat получили распечатку звонков для номера, принадлежащего пользователю Oreon. Среди них были российские номера. В открытой базе данных один из них был записан как "Андрей Иванович Иванников, ГРУ от Хаски". Как поясняют Bellingcat и The Insider, "Хаски" - это название одного из военных подразделений в самопровозглашенной "ДНР". В другой базе тот же самый номер записан как "Иванников". Эта информация стала первым подтверждением того, что человек с позывным "Орион" действительно известен как Андрей Иванович и, вероятно, связан с ГРУ, говорится на сайте Bellingcat: "Самое главное, это дало команде расследователей подсказку, что он может быть известен под фамилией Иванников".
Продолжив поиск по этой фамилии в открытых базах данных, эксперты натолкнулись на заказ в интернет-магазине на имя Олега, сделанный на московский адрес улица Полины Осипенко, 76. На этой улице нумерация домов заканчивается на номере 22. Но если пройти дальше, можно упереться в другое здание, расположенное по адресу Хорошевское шоссе, дом 76. Раньше здесь находилась штаб-квартира ГРУ. В 2017 году человек по имени Олег заказывал в онлайн-магазине спортивный респиратор, рассказали авторы расследования. Они, правда, не уточнили, что штаб-квартира ГРУ переехала с Хорошевского шоссе еще в 2006 году.
Тем не менее, еще в одной базе данных тот же номер телефона был зарегистрирован на Олега Владимировича Иванникова, родившегося 2 апреля 1967 года. Там же был указан его домашний адрес. По адресу следователям удалось найти и его домашний телефон, по которому они позвонили. Голос на другом конце провода совпал с голосом человека с позывным "Орион" на записи СБУ. Не распознать его было сложно, поскольку голос был необычно высоким для мужчины. The Insider даже называет его "женским". Это стало доказательством того, что "Орион" и Олег Иванников - один и тот же человек. Эксперты Bellingcat также нашли человека по имени Олег Владимирович Иванников, родившегося 2 апреля 1967 года и живущего в Москве, в российских официальных базах данных. Там указано, что Иванников работает в министерстве обороны.
Кто такой Олег Иванников
Как удалось выяснить следственной группе, Иванников родился в городе Карл-Маркс-Штадт в бывшей ГДР в семье советского военного. В 1980-х годах он учился в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище и Московском авиационном институте.
С 2004 года он работал в Южной Осетии под именем Андрея Ивановича Лаптева, а с 2006 по 2008 год возглавлял там оборонное ведомство. При этом он всячески избегал публичности, поскольку работал под псевдонимом, выяснили следователи. В 2008 году Иванников с семьей перебрался в Москву, но сохранил связь с Южной Осетией, в которую, по данным расследования, ездил в 2013 году. Правда, под своей настоящей фамилией и на машине, зарегистрированной на ФСБ.
Помимо того, что Иванников участвовал в боевых действиях на востоке Украины, в его подчинении находилась частная военная компания Вагнера, наемники которой воевали в Донбассе и Сирии, говорится в расследовании. По сведениям Bellingcat и The Insider, он напрямую отдавал распоряжения руководителю ЧВК Дмитрию Уткину.
Чем сейчас занимается Иванников
Где Иванников находится сейчас, неизвестно. В Bellingcat полагают, что он может до сих пор служить в российских вооруженных силах. "Сегодня утром мы позвонили на его домашний телефон и поговорили с его женой, - рассказал DW основатель Belingcat Элиот Хиггинс. - Она сказала, что его нет и с ним нельзя будет связаться в ближайшие несколько недель. Думаю, он до сих пор занимается где-то тем, чем занимался в Украине".
Хиггинс предположил, что Иванников мог иметь высокое звание в российских вооруженных силах. Судя по всему, добавил эксперт, в 2014 году он имел отношение к транспортировке на территорию Украины и обратно в Россию "Бука", с которого был сбит "Боинг" "Малайзийских авиалиний".
Объединенная следственная группа 24 мая обнародовала промежуточные результаты расследования катастрофы. Их них следует, что ракета, сбившая самолет, была выпущена с установки, принадлежащей 53-й российской зенитной ракетной бригаде из-под Курска. Правда, на пресс-конференции в пятницу, 25 мая, представители Bellingcat подчеркнули, что им не удалось определить, какую конкретно роль Иванников сыграл в крушении рейса МН17. "Нам неясно, где именно он был в день авиакатастрофы, - в Украине, России или с колонной военной техники, - пояснил Хиггинс. - По телефонным звонкам мы можем судить, что, вероятнее всего, он был на границе с Украиной и организовывал транспортировку военной техники и солдат".
Хиггинс надеется, что JIT, которая уже несколько месяцев изучает выводы Bellingcаt, впоследствии обнародует более подробную информацию об Иванникове. Он добавил, что данные, предоставленные Bellingcat и The Insider, должны помочь официальному расследованию установить личности людей, отвечавших за транспортировку российского "Бука" на территорию Донецкой области.
Смотрите также: