Олега Навального вновь поместили в штрафной изолятор | Новости из Германии о России | DW | 20.03.2018

Брата оппозиционера Алексея Навального Олега, отбывающего заключение сроком в три года и шесть месяцев, во вторник, 20 марта, поместили в штрафной изолятор. Об этом оппозиционный политик написал на своем сайте.

В ШИЗО Олега Навального поместили сразу же как только Алексей Навальный в очередной раз потребовал освобождения брата, указав, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению братьев Навальных было вынесено 17 октября 2017 года и вступило в силу 5 марта.

"Только вот написал пост о том, что Олег должен быть немедленно освобожден, как звонит его адвокат: приехал, а он, оказывается, снова в ШИЗО. С формулировкой "сидел за столом после отбоя", - пишет Навальный.

Штрафной изолятор, по словам Навального, представляет собой "крохотную холодную камеру, где ничего нельзя, а в 4 утра нары пристегивают к стене. То есть весь день ты либо стоишь, либо сидишь на табуретке".

"Фундаментально несправедливый"

ЕСПЧ единогласно признал российский судебный процесс "фундаментально несправедливым", а также установил, что приговор был вынесен в "отсутствие события преступления", подчеркивает политик. По его словам, Верховный суд России был обязан исправить нарушения, однако не делал этого до вступления вынесенного в Страсбурге решения в силу.

По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить братьям Навальным по 10 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб, а также компенсации за судебные издержки: в размере 45 тысяч евро Алексею Навальному и почти 11 тысяч евро и 460 тысяч рублей - Олегу Навальному.

Решением Замоскворецкого районного суда Москвы Олег Навальный 30 декабря 2014 года был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей и лишению свободы на 3 года и 6 месяцев. Нахождение своего брата в тюрьме после 5 марта 2018 года, когда решение ЕСПЧ вступило в законную силу, Алексей Навальный расценивает как "незаконное лишение свободы".

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