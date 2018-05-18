 Около 60 тысяч дизельных Porsche будут отозваны по всему миру | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2018
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Мир

Около 60 тысяч дизельных Porsche будут отозваны по всему миру

Германское Федеральное ведомство по транспорту потребовало отозвать ряд дизельных моделей марки Porsche. Причиной является неэффективность системы очистки выхлопных газов.

Porsche Cayenne

Германское Федеральное ведомство по транспорту потребовало отозвать около 60 тысяч автомобилей марки Porsche по всему миру, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, 18 мая. Речь идет о выпускаемых немецким автомобилестроительным холдингом дизельных моделях Macan (52831 автомобилей) и Cayenne (6755 автомобилей).

Контекст

Немецкие издания обсуждают обвинения в сговоре, которые выдвинул еженедельник Der Spiegel в адрес автопроизводителей в Германии. (25.07.2017)

Немецкий автоконцерн Porsche подозревают в мошенничестве - манипуляциях показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах. (18.04.2018)

Причиной отзыва является неэффективность системы очистки выхлопных газов. Так, в модели Macan эксперты ведомства обнаружили пять устройств, позволяющих системе очистки выхлопных газов функционировать в полной мере лишь на испытательных стендах, а не в реальной дорожной обстановке.

В 2016 году Porsche проводила кампанию по "добровольному сервисному обслуживанию" модели Macan. Владельцам предлагалось устранить проблему в функционировании системы очистки выхлопов с помощью обновления программного обеспечения.

Обыски в связи с "дизельным скандалом"

В середине апреля в связи с "дизельным скандалом" был задержан один из топ-менеджеров Porsche. Ранее в ряде зданий автомобилестроительного холдинга в Баварии и Баден-Вюртемберге прошли обыски. Компанию подозревают в мошенничестве и производстве рекламы, которая оперировала неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Расследование в отношении Porsche началось летом 2017 года. Таким образом компания оказалась втянута в "дизельный скандал", в котором ранее были замешаны Audi и Volkswagen. В 2015 году власти США выяснили, что Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Летом 2017 года компания пришла к соглашению по поводу компенсаций автовладельцам США. "Дизельный скандал" обошелся концерну в десятки миллиардов долларов.

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    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

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    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

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  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

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    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


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Старые дизели из Германии "сбрасывают" в Восточную Европу?

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

Ссылки в интернете

Сообщение Федерального ведомства по транспорту

Аудио- и видеофайлы по теме

В ФРГ разрешили запрещать дизельные автомобили  

Старые дизели из Германии "сбрасывают" в Восточную Европу?  

Сказки о "здоровом" дизеле  

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