ОЗХО расследует предполагаемую химатаку в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выражает "серьезную обеспокоенность" в связи с сообщениями о новой химатаке в сирийском городе Дума. Оперативный центр организации внимательно следит за ситуацией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОЗХО в понедельник, 9 апреля. Эксперты организации уже проанализировали информацию о возможной химатаке сразу после ее появления и в настоящий момент занимаются сбором новых сведений из всех доступных источников, чтобы выяснить, было ли на самом деле использовано химическое оружие.

Работа специалистов ОЗХО включает опрос очевидцев, сбор и анализ проб веществ на месте происшествия, однако в их компетенцию, как отмечает информагентство dpa, не входит выявление стран или лиц, ответственных за совершение химатаки. ОЗХО намерена позднее предоставить результаты расследования странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия.

МИД России: "Эксперты из РФ следов химатаки не обнаружили"

Между тем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что место предполагаемой химатаки посетили военные специалисты из России, а также представители сирийского общества Красного Полумесяца, которое, по его словам, "пользуется очень хорошей репутацией у международных организаций". "Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".

Активисты сообщают о минимум 100 жертвах

Ранее гуманитарная организация "Белые каски" сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отметили активисты. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

Предполагаемую химатаку резко осудили США, Германия, Франция и Великобритания. Франция и ряд других стран в связи с этим созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН , которое должно состоятся 9 апреля. МИД России и сирийское государственное информагентство SANA назвали сообщения об атаке дезинформацией.

Смотрите также:

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте В регионе лишь два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России. Автор: Павел Лось

