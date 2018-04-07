 ОЗХО расследует предполагаемую химатаку в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2018
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Мир

ОЗХО расследует предполагаемую химатаку в Сирии

Эксперты Организации по запрещению химического оружия выясняют, применялось ли в сирийской Думе химоружие. Прибывшие на место эксперты из РФ следов химатаки не обнаружили, заявил Лавров.

Сирийская армия в городе Дума, 8 апреля 2018 года

Сирийская армия в городе Дума, 8 апреля 2018 года

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выражает "серьезную обеспокоенность" в связи с сообщениями о новой химатаке в сирийском городе Дума. Оперативный центр организации внимательно следит за ситуацией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОЗХО в понедельник, 9 апреля. Эксперты организации уже проанализировали информацию о возможной химатаке сразу после ее появления и в настоящий момент занимаются сбором новых сведений из всех доступных источников, чтобы выяснить, было ли на самом деле использовано химическое оружие.

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Работа специалистов ОЗХО включает опрос очевидцев, сбор и анализ проб веществ на месте происшествия, однако в их компетенцию, как отмечает информагентство dpa, не входит выявление стран или лиц, ответственных за совершение химатаки. ОЗХО намерена позднее предоставить результаты расследования странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия.

МИД России: "Эксперты из РФ следов химатаки не обнаружили"

Между тем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что место предполагаемой химатаки посетили военные специалисты из России, а также представители сирийского общества Красного Полумесяца, которое, по его словам, "пользуется очень хорошей репутацией у международных организаций". "Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".

Активисты сообщают о минимум 100 жертвах

Ранее гуманитарная организация "Белые каски" сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отметили активисты. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

Предполагаемую химатаку резко осудили США, Германия, Франция и Великобритания. Франция и ряд других стран в связи с этим созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН , которое должно состоятся 9 апреля. МИД России и сирийское государственное информагентство SANA назвали сообщения об атаке дезинформацией.

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    Автор: Павел Лось


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