 ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийском Идлибе | Новости из Германии о Европе | DW | 16.05.2018
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Европа

ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийском Идлибе

Речь идет о предполагаемой химической атаке, предпринятой в городе Серакиб в феврале. Эксперты ОЗХО пока не вынесли заключения по предполагаемому применению отравляющего газа в сирийской Думе в апреле.

Жертва предполагаемой химатаки в Идлибе

Жертва предполагаемой химатаки в Идлибе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения химических вооружений в Сирии в феврале 2018 года. 4 февраля в городе Серакиб в провинции Идлиб с большой долей вероятности был применен хлор, говорится в сообщении ОЗХО, обнародованном в среду, 16 мая, в Гааге. В сообщении отмечается, что такой вывод сделан на основании расследования, проведенного экспертами ОЗХО.

Контекст

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Возможную прямую конфронтацию США и РФ в Сирии СМИ называют "самым опасным моментом" после Карибского кризиса. DW опросила экспертов из США, РФ и ФРГ. Мнения совпали, но не во всем. (13.04.2018)

В документе говорится, что отравляющий газ был выпущен из цилиндров и, по всей видимости, применен в качестве химического оружия. ОЗХО не имеет мандата устанавливать, кто именно несет ответственность за применение запрещенного химического оружия.

Запад возлагает ответственность за химическую атаку в Идлибе на сирийские войска. Сирия со своей стороны говорит о провокации и возлагает вину на повстанцев и боевиков иссламистских группировок.

ОЗХО пока не вынесла заключения о предполагаемом применении отравляющего газа в сирийском городе Дума в апреле. США и их союзники обвиняют в этом преступлении Дамаск и уже нанесли по сирийским целям ракетные удары возмездия.

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  • сирийский истребитель

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    Автор: Ольга Мищенко


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Что известно о химатаке в сирийской Думе (11.04.2018)

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Жесткое интервью DW с замглавы МИД России - Conflict Zone по-русски  

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