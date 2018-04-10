ОЗХО отправит экспертов для расследования инцидента в Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ближайшее время направит своих экспертов в сирийский город Дума для расследования предполагаемого применения там химического оружия. Об этом представитель организации заявил во вторник, 10 апреля.

По его словам, ОЗХО обратилась к сирийским властям с запросом о "создании необходимых условий для проведения такой экспертизы". Он также отметил, что запрос ОЗХО совпал по времени с обращениями правительств Сирии и России о расследовании обвинений в применении химоружия в Думе. В свою очередь, МИД Сирии заявил во вторник о готовности властей страны "оказать всю необходимую поддержку миссии" ОЗХО.

Ранее США не исключили нанесения военного удара по правительственным войскам Сирии, если будет подтверждено применение химоружия. На совещании 9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал прояснить ситуацию в Сирии и принять решение в течение 24 - 48 часов. "Россия ли это была,Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил он, пообещав, что все виновные заплатят за свои действия.

Войска Асада - в полной боевой готовности

Опасаясь такого военного удара, сирийские войска приведены в состояние полной боевой готовности, сообщил во вторник расположенный в Лондоне "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR). По данным организации, "в полночь командование армии привело на 72 часа в состояние готовности все подразделения, включая аэродромы и военные базы ".

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По последним данным, погибли не менее 42 и обратились в больницы более 500 человек.

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