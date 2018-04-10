 ОЗХО отправит экспертов для расследования инцидента в Думе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

ОЗХО отправит экспертов для расследования инцидента в Думе

Эксперты Организация по запрещению химоружия в ближайшее время прибудут в Сирию. Власти страны пообещали оказать поддержку расследованию.

Разрушенные дома в сирийском городе Дума

Город Дума в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ближайшее время направит своих экспертов в сирийский город Дума для расследования предполагаемого применения там химического оружия. Об этом представитель организации заявил во вторник, 10 апреля.

По его словам, ОЗХО обратилась к сирийским властям с запросом о "создании необходимых условий для проведения такой экспертизы". Он также отметил, что запрос ОЗХО совпал по времени с обращениями правительств Сирии и России о расследовании обвинений в применении химоружия в Думе. В свою очередь, МИД Сирии заявил во вторник о готовности властей страны "оказать всю необходимую поддержку миссии" ОЗХО.

Контекст

За 7 лет гражданской войны в Сирии мировая общественность могла бы вмешаться в ситуацию, пишут СМИ Германии, комментируя возможную химатаку в Восточной Гуте. Теперь этот шанс упущен. (09.04.2018)

Обсуждение в Совбезе ООН предполагаемой химатаки в Сирии и новые санкции США показали, что Запад заговорил с РФ по-новому. В Кремле к этому, похоже, были не готовы, считает Константин Эггерт. (10.04.2018)

Десятки одетых в камуфляж мужчин улетают из Ростова-на-Дону в Дамаск и Латакию на самолетах частной сирийской авиакомпании. Эти самолеты проданы на Ближний Восток через офшоры. (07.04.2018)

Ранее США не исключили нанесения военного удара по правительственным войскам Сирии, если будет подтверждено применение химоружия. На совещании 9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал прояснить ситуацию в Сирии и принять решение в течение 24 - 48 часов. "Россия ли это была,Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил он, пообещав, что все виновные заплатят за свои действия.

Войска Асада - в полной боевой готовности

Опасаясь такого военного удара, сирийские войска приведены в состояние полной боевой готовности, сообщил во вторник расположенный в Лондоне  "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR). По данным организации, "в полночь командование армии привело на 72 часа в состояние готовности все подразделения, включая аэродромы и военные базы ".

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По последним данным, погибли не менее 42 и обратились в больницы более 500 человек.

Смотрите также:

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    В регионе лишь за два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России.

  • Дети в Думе после предположительной химической атаки

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По данным международных гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. По информации активистов, погибли более 40 человек, свыше 500 получили ранения. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

  • Mutmaßlicher Giftgasangriff in Syrien (picture-alliance /AP/dpa)

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    "Это одна из самых ужасных химических атак в сирийской истории", - заявил председатель гуманитарной организации UOSSM Ганем Тайяра. При этом пока невозможно объективно проверить и подтвердить информацию, распространяемую "Белыми касками" и UOSSM - сотрудники структур ООН не присутствуют в районе осажденной Думы, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия.

    Автор: Павел Лось


Смотреть видео 03:04

Химатака в Сирии и вероятность силового ответа США

 

 

Контекст

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

Восточная Гута - последний район Сирии, контролируемый противниками Дамаска. В конце февраля он подвергся сильным бомбардировкам, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. (22.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Химатака в Сирии и вероятность силового ответа США  

Пиратские капитаны делят Сирию - "Заповедник"  

Как Россия, Иран и Турция определяют будущее Сирии  

Также по теме

USA Washington - Donald Trump

Трамп отменил визит в страны Латинской Америки из-за Сирии 10.04.2018

Президент США займется подготовкой ответа на предполагаемое применение химического оружия в Сирии, сообщили в Белом доме.

Syrien Duma Beschuß

У структур ООН нет данных о применении химоружия в Сирии 10.04.2018

Сотрудники ВОЗ, UNHCR и OCHA не присутствуют в районе Думы, находящейся на осадном положении, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия.

USA Weißes Haus in Washington D.C

США обвинили Москву в намерении помешать расследованию химатак в Сирии 02.11.2017

РФ пытается ликвидировать комиссию JIM, расследующую применение химического оружия в Сирии, что демонстрирует ее полное неуважение международных норм, заявил Белый дом.

Самые читаемые

Новые санкции США: теперь уже огонь на поражение  

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

Стадионы к ЧМ-2018 станут бременем для регионов?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно