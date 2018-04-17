 ОЗХО не нашла следов BZ в пробах из Солсбери | Новости из Германии о Европе | DW | 18.04.2018
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Европа

ОЗХО не нашла следов BZ в пробах из Солсбери

Эксперты ОЗХО опровергли версию Лаврова, согласно которой Скрипалей могли отравить веществом BZ. Следов этого вещества в пробах из Солсбери нет, заявили в организации.

Штаб-квартира ОЗХО в Гааге

Штаб-квартира ОЗХО в Гааге

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не обнаружила следов химического вещества BZ в пробах по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Вещество BZ было в контрольном образце, который подготовили в лаборатории ОЗХО в соответствии со всеми требованиями процедуры. Образец не имел ничего общего с пробами, собранными группой экспертов в Солсбери, пояснили в среду, 18 апреля, в организации.

Контекст

Большинство стран Европы выслали дипломатов РФ в связи с отравлением экс-агента Скрипаля. В ответ Москва пошла на эскалацию конфликта вместо сотрудничества в расследовании преступления, считает Роберт Шварц. (30.03.2018)

Россия приняла ответные меры и выслала ряд западных дипломатов. Эта реакция содержит два месседжа и вовсе не означает дальнейшую эскалацию конфликта с Западом, пишет FAZ. (31.03.2018)

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 апреля заявлял, что в образцах из Солсбери обнаружили следы нервно-паралитического отравляющего вещества BZ и высокой концентрации вещества A-234. Он тогда ссылался на швейцарскую лабораторию в Шпице.

Центр радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском Шпице позднее призвал не сомневаться в выводах британских экспертов относительно характера токсичного химиката, использовавшегося при отравлении Сергея Скрипаля.

По данным Великобритании, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР и произведенным в России. Москва это отрицает.

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  • Заседание Совета Безопасности ООН

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  • Здание МИД России

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    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о "Новичке"

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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Twitter ОЗХО

Швейцарская лаборатория не сомневается в выводах британских экспертов по делу Скрипаля

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