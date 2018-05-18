Один мак в поле не воин

Море цветущих красных маков в солнечный майский день около баварского города Ландсхут.
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Природа - самый лучший художник. Использует цветы вместо красок.
В сезон цветения этих растений можно отправиться в специальные маковые туры.
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