″Огненный ад в Сибири″: что немецкие СМИ пишут о трагедии в Кемерово | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.03.2018

О пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" немецкие новостные телеканалы и онлайн-издания сообщили уже вечером в воскресенье, 25 марта. А в понедельник эта страшная трагедия стала одной из основных тем СМИ Германии.

"Огненный ад в Сибири", "В горящем торговом центре погибли дети", "Десятки погибших в торговом центре, среди них много детей", "Множество жертв в адском пламени российского торгового центра", "64 человека погибли при пожаре в торговом центре Кемерово" - вот заголовки публикаций, в которых немецкая пресса рассказала о трагическом происшествии в России.

Число погибших и трагические подробности

Корреспондентов на месте трагедии у немецких СМИ нет, поэтому в своих материалах они ссылались на съемки и данные российских онлайн-изданий и информагентств. В большинстве выпусков новостей немецких телеканалов, сообщающих о пожаре в Кемерово, была показана видеозапись с места событий, на которой можно было увидеть окутанный клубами торговый центр, пожарные машины перед зданием и пламя, вырывающееся из окон последнего этажа. На видео были слышны обрывочные сообщения пожарных по рации: "Внимание начальнику участка…. На участке происходит обрушение". Это же видео телеканал ARD разместил на своей странице в интернете с надписью "Без комментариев".

Одной из причин пожара названо возгорание проводки в здании

Со ссылкой на российское МЧС и заявление главы ведомства Владимира Пучкова немецкие СМИ написали о том, что на полдень 26 марта официальное число погибших составило 64 человека. Уточнялось также, что по неофициальным данным количество жертв пожара может быть намного выше, в их числе - десятки детей.

В дневных выпусках новостей и материалах онлайн-изданий в Германии сообщалось о драматических подробностях трагедии: о закрытых на ключ дверях кинозала, в котором показывали детский мультфильм; о не сработавшей в здании пожарной сигнализации; о том, что в числе пропавших без вести числится почти весь школьный класс, - в первые дни школьных каникул учеников одной из школ, находящихся в поселке недалеко от Кемерово, привезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр в "Зимней вишне". Газеты Die Welt и General Anzeiger процитировали сообщения, которые одна из кемеровских школьниц отправила родителям: "Мы горим. Я вас люблю. Возможно, прощайте". И написали о том, что позднее имя девочки было найдено в списках погибших.

"Причина пожара - халатность"

Версии возникновения пожара в "Зимней вишне" - еще одна важная тема, которой уделялось много внимания в немецкой прессе. Со ссылкой на российские СМИ наиболее вероятной причиной называлось возгорание проводки в здании торгового центра, были озвучены также слова замгубернатора Кемеровской области Владимира Чернова, который предположил, что находившиеся в зале игровых развлечений дети могли играть со спичками в батутном бассейне и поджечь поролоновый наполнитель.

Стихийно воздвигнутый мемориал у места трагедии в Кемерово

В числе других версий - строительные дефекты здания, неудовлетворительные состояние системы противопожарной безопасности и качества оборудования, в частности, легкая воспламеняемость материалов. "Причина пожара - халатность", - цитируют немецкие СМИ слова уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Ни сигнализации, ни запасных выходов"

"Чудовищная трагедия в Кемерово вызвала состояние шока у жителей всей России. Страна в ужасе от масштабов безответственности и халатности", - написал корреспондент телеканала ARD в Москве Херман Краузе (Hermann Krause). Со ссылкой на очевидцев трагедии он сообщил о многочисленных нарушениях правил пожарной безопасности в торговом центре: отключенной пожарной сигнализации, отсутствии спринклерной системы пожаротушения и заблокированных запасных выходах.

"Не секрет, что с помощью денег можно добиться того, что на нарушение правил пожарной безопасности закрывают глаза. Именно в этой области наиболее часты случаи коррупции", - резюмирует журналист.

В связи с трагедией в Кемерово газета Die Welt вспомнила о пожарах в других российских городах, вспыхнувших из-за несоблюдения правил пожарной безопасности и унесших жизни десятков людей. Издание, в частности, упомянуло пожар на обувной фабрике в Новосибирской области в начале 2018 года, при котором погибли 10 человек, и пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь", жертвами которого стали более 150 человек.

Немецкие СМИ также написали о задержании в связи с пожаром в кемеровском торговом центре четверых человек, в том числе арендатора помещения, где находился эпицентр пожара, и владелицы "Зимней вишни" Надежды Судденок. Озвучены выдвинутые против них обвинения - причинение смерти по неосторожности и нарушение требований пожарной безопасности.

Многие немецкие онлайн-издания в материалах о пожаре в торговом центре опубликовали фотографии людей, несущих цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу, который появился в сквере недалеко от торгового центра в Кемерово.

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