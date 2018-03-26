 ″Огненный ад в Сибири″: что немецкие СМИ пишут о трагедии в Кемерово | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.03.2018
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Россия

"Огненный ад в Сибири": что немецкие СМИ пишут о трагедии в Кемерово

Видеокадры охваченного пламенем торгового центра в Кемерово, возможные причины возгорания и трагические подробности - пожар в Кемерово стал одной из основных тем немецких СМИ 26 марта.

Дым над горящим зданием ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

О пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" немецкие новостные телеканалы и онлайн-издания сообщили уже вечером в воскресенье, 25 марта. А в понедельник эта страшная трагедия стала одной из основных тем СМИ Германии.

"Огненный ад в Сибири", "В горящем торговом центре погибли дети", "Десятки погибших в торговом центре, среди них много детей", "Множество жертв в адском пламени российского торгового центра", "64 человека погибли при пожаре в торговом центре Кемерово" - вот заголовки публикаций, в которых немецкая пресса рассказала о трагическом происшествии в России.

Число погибших и трагические подробности

Корреспондентов на месте трагедии у немецких СМИ нет, поэтому в своих материалах они ссылались на съемки и данные российских онлайн-изданий и информагентств. В большинстве выпусков новостей немецких телеканалов, сообщающих о пожаре в Кемерово, была показана видеозапись с места событий, на которой можно было увидеть окутанный клубами торговый центр, пожарные машины перед зданием и пламя, вырывающееся из окон последнего этажа. На видео были слышны обрывочные сообщения пожарных по рации: "Внимание начальнику участка…. На участке происходит обрушение". Это же видео телеканал ARD разместил на своей странице в интернете с надписью "Без комментариев".

Пожарный поливает пеной из огнетушителя огонь, вырывающийся из окна здания

Одной из причин пожара названо возгорание проводки в здании

Со ссылкой на российское МЧС и заявление главы ведомства Владимира Пучкова немецкие СМИ написали о том, что на полдень 26 марта официальное число погибших составило 64 человека. Уточнялось также, что по неофициальным данным количество жертв пожара может быть намного выше, в их числе - десятки детей.

В дневных выпусках новостей и материалах онлайн-изданий в Германии сообщалось о драматических подробностях трагедии: о закрытых на ключ дверях кинозала, в котором показывали детский мультфильм; о не сработавшей в здании пожарной сигнализации; о том, что в числе пропавших без вести числится почти весь школьный класс, - в первые дни школьных каникул учеников одной из школ, находящихся в поселке недалеко от Кемерово, привезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр в "Зимней вишне". Газеты Die Welt и General Anzeiger процитировали сообщения, которые одна из кемеровских школьниц отправила родителям: "Мы горим. Я вас люблю. Возможно, прощайте". И написали о том, что позднее имя девочки было найдено в списках погибших. 

"Причина пожара - халатность"

Версии возникновения пожара в "Зимней вишне" - еще одна важная тема, которой уделялось много внимания в немецкой прессе. Со ссылкой на российские СМИ наиболее вероятной причиной называлось возгорание проводки в здании торгового центра, были озвучены также слова замгубернатора Кемеровской области Владимира Чернова, который предположил, что находившиеся в зале игровых развлечений дети могли играть со спичками в батутном бассейне и поджечь поролоновый наполнитель.

Цветы и фотографии погибших в пожаре детей

Стихийно воздвигнутый мемориал у места трагедии в Кемерово

В числе других версий - строительные дефекты здания, неудовлетворительные состояние системы противопожарной безопасности и качества оборудования, в частности, легкая воспламеняемость материалов. "Причина пожара - халатность", - цитируют немецкие СМИ слова уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Ни сигнализации, ни запасных выходов"

"Чудовищная трагедия в Кемерово вызвала состояние шока у жителей всей России. Страна в ужасе от масштабов безответственности и халатности", - написал корреспондент телеканала ARD в Москве Херман Краузе (Hermann Krause). Со ссылкой на очевидцев трагедии он сообщил о многочисленных нарушениях правил пожарной безопасности в торговом центре: отключенной пожарной сигнализации, отсутствии спринклерной системы пожаротушения и заблокированных запасных выходах.

Контекст

СКР решает вопрос о задержании в качестве подозреваемого сотрудника частного охранного предприятия, отключившего систему пожарного оповещения. Очевидец рассказал о возможной причине пожара. (26.03.2018)

DW собрала факты о трагедии в центре Кемерово. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. (26.03.2018)

Страшная трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово унесла десятки жизней. Описать ее нельзя, можно только выразить соболезнования родным и близким погибших, считает Сергей Елкин. (26.03.2018)

"Не секрет, что с помощью денег можно добиться того, что на нарушение правил пожарной безопасности закрывают глаза. Именно в этой области наиболее часты случаи коррупции", - резюмирует журналист.

В связи с трагедией в Кемерово газета Die Welt вспомнила о пожарах в других российских городах, вспыхнувших из-за несоблюдения правил пожарной безопасности и унесших жизни десятков людей. Издание, в частности, упомянуло пожар на обувной фабрике в Новосибирской области в начале 2018 года, при котором погибли 10 человек, и пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь", жертвами которого стали более 150 человек.

Немецкие СМИ также написали о задержании в связи с пожаром в кемеровском торговом центре четверых человек, в том числе арендатора помещения, где находился эпицентр пожара, и владелицы "Зимней вишни" Надежды Судденок. Озвучены выдвинутые против них обвинения - причинение смерти по неосторожности и нарушение требований пожарной безопасности.

Многие немецкие онлайн-издания в материалах о пожаре в торговом центре опубликовали фотографии людей, несущих цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу, который появился в сквере недалеко от торгового центра в Кемерово.

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    Тушение пожара продолжалось до поздней ночи

    На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. Однако в некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.

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    Более 60 погибших

    По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Страшная трагедия

    Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.

    Автор: Екатерина Венкина


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Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт газеты General Anzeiger

Газета Die Welt - о пожаре в кемеровском торговом центре

Онлайн-версия телеканала ARD

Аудио- и видеофайлы по теме

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