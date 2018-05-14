Объявлен предварительный состав сборной ФРГ на ЧМ-2018

В конце мая на двухнедельные тренировочные сборы в Южный Тироль отправятся 27 немецких футболистов, чтобы продолжить подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России. Их имена были объявлены во вторник, 15 мая. Главным сюрпризом стало отсутствие в составе национальной сборной ФРГ полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гётце (Mario Götze), который забил решающий гол в ворота аргентинцев в финале чемпионата мира 2014 года.

Капитан бундестим - вратарь Мануэль Нойер (Manuel Neuer) из мюнхенской "Баварии", получивший в сентябре серьезную травму, приглашение в главную команду страны получил. Тренер сборной Йоахим Лёв (Joachim Löw), продливший контракт с Немецким футбольным союзом (DFB) до 2022 года, надеется, что тот успеет восстановиться к первенству.

Футболисты турецкого происхождения Месут Озил (Mesut Özil) и Илкай Гюндоган (Ilkay Gündogan), подвергшиеся критике за фотосессию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, тоже включены в расширенный список. Окончательный состав сборной ФРГ будет объявлен до 4 июня. В Россию отправятся 20 полевых игроков и 3 вратаря. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.

Предварительный список сборной Германии:

Вратари: Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Бернд Лено, Кевин Трапп.

Защитники: Джером Боатенг, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Йошуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Джонатан Та.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Марко Ройс, Тони Кроос, Месут Озил, Себастьян Руди.

Нападающие: Марио Гомес, Лерой Сане, Тимо Вернер, Томас Мюллер, Нильс Петерсен.

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