Объемы торговли Германии с Казахстаном и Узбекистаном заметно выросли

Торговля между Германией и странами центральноазиатского региона в 2017 году существенно активизировалась. Об этом DW сообщили во вторник, 10 апреля, в Восточном комитете немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, ВКНЭ) и Представительстве германской экономики в Центральной Азии (Delegation der Deutschen Wirtschaft für Zentralasien).

Так, объемы двустороннего товарооборота с Казахстаном увеличились на 23 процента и достигли пяти млрд евро. Применительно к Узбекистану соответствующие показатели возросли на 32,5 процента и составили 600 млн евро.

"В настоящий момент в Узбекистане быстрыми темпами проводятся реформы, что единодушно приветствуется немецкими компаниями. Именно здесь открывается перспективный рынок с населением более 30 млн человек", - пояснил исполнительный директор ВКНЭ Михаэль Хармс (Michael Harms).

Отход от "каримовской модели"

Шавкат Мирзиёев, уже более года занимающий пост президента Узбекистана, взял курс на либерализацию и постепенно отходит от "каримовской модели" в экономике и политике. Речь идет о мерах по борьбе с бюрократией и коррупцией, смягчении валютной политики. Кроме того, был назначен уполномоченный по защите прав и интересов субъектов предпринимательства - не в последнюю очередь с целью привлечения иностранных инвестиций.

В целом это оказывает положительное влияние на развитие бизнеса в центральноазиатском регионе. Около 68 процентов немецких компаний охарактеризовали свое экономическое положение в Казахстане как хорошее или очень хорошее, в Узбекистане этот показатель составил 66 процента.

Удовлетворительную оценку дали 23 и 20 процентов респондентов соответственно. Еще порядка девяти и 14 процентов участников опроса назвали деловую ситуацию в этих странах плохой или очень плохой.

Риски - инфляция и бюрократия

Среди факторов риска более 50 процентов компаний в Казахстане назвали инфляцию и колебания валютных курсов. На втором месте - бюрократические препоны, на третьем - коррупция.

В Узбекистане бюрократические проволочки и инфляция заняли первую строчку. В числе других проблем были названы коррупция, тендерные процедуры и требования к организации производства.

В марте этого года Восточный комитет немецкой экономики объявил об объединении с Восточноевропейской ассоциацией немецкой экономики (Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft). В новую организацию входят 400 компаний-членов и пять ведущих немецких экономических союзов: Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), Федеральный союз немецких банков (Bundesverband deutscher Banken, BdB), Союз немецких страховых компаний (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft), Внешнеторговое объединение немецкой розничной торговли (Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels) и Центральное объединение союзов немецких ремесленников (Zentralverband des Deutschen Handwerks).

Смотрите также:

Крупнейшие немецкие компании на российском рынке Metro Group В списке 50 крупнейших иностранных фирм в России, составленном журналом Forbes, группа Metro с выручкой в 294 млрд рублей занимает в 2015 году второе место. В России компания представлена 81 магазином продовольственной сети Metro Cash & Carry и 67 магазинами электроники и бытовой техники Media Markt. В ближайшие годы концерн планирует более чем удвоить количество российских точек электронной сети.

Крупнейшие немецкие компании на российском рынке Volkswagen Group Российская выручка Volkswagen, производящего автомобили Tiguan, Polo, Jetta и Škoda Rapid на заводе в Калужской области и на базе мощностей ГАЗ в Нижнем Новгороде, в 2015 году составила 231 млрд рублей. Кризис на российском авторынке не обошел стороной и немецкого гиганта: в 2015 году Volkswagen продал в России 174,3 тыс автомобилей, на 37 процентов меньше, чем годом ранее.

Крупнейшие немецкие компании на российском рынке Daimler А вот у другого немецкого автогиганта, Daimler, выручка в России составила 148 млрд рублей. Концерн объявил о планах в 2019 году начать в Подмосковье производство легковых автомобилей Mercedes-Benz. В 2015 году в России было продано 42 тысячи легковых машин марки Mercedes, падение продаж к 2014 году в штуках составило 15 процентов.

Крупнейшие немецкие компании на российском рынке BMW Group В отличие от конкурента, BMW пока не спешит с решением о строительстве в России собственного завода в связи с падением рынка. По данным Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), российские продажи концерна в 2015 снизились на 23 процента до 27,5 тыс. Его выручка на российском рынке за тот же период составила 87,6 млрд рублей.

Крупнейшие немецкие компании на российском рынке BASF Стратегический партнер "Газпрома" в 2015 году сумел, согласно рейтингу Forbes, добиться в России выручки в 65 млрд рублей. Помимо российских нефтегазовых проектов, в которых участвует BASF, концерн производит в России химическую продукцию для строительной отрасли.

Крупнейшие немецкие компании на российском рынке Globus Group Немецкой сети гипермаркетов принадлежит в России 11 магазинов. В 2015 году ее выручка на российском рынке составила 56 млрд рублей. Благодаря таким результатам, компания впервые попала в десятку крупнейших продовольственных ритейлеров в стране. Следующий российский гипермаркет Globus откроется в декабре 2016 года в подмосковном Одинцове.

Крупнейшие немецкие компании на российском рынке Henkel Расквартированный в Дюссельдорфе производитель бытовой химии за 2015 год получил в России выручку в 50 млрд рублей. Среди брендов компании - стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосам Schwarzkopf. В России у Henkel 9 производств и 15 офисов. За последние десять лет компания инвестировала в российский рынок более 290 млн евро.

Крупнейшие немецкие компании на российском рынке Adidas У производителя спортивных товаров дела в России идут не очень хорошо. Виной тому девальвация рубля, подкосившая рост продаж. За прошлый год выручка Adidas на российском рынке составила 52,6 млрд рублей. За этот период компания закрыла в стране 167 магазинов, что позволило снизить операционные расходы. Россия - единственный регион, где Adidas не ждет роста выручки в 2016 году.

Крупнейшие немецкие компании на российском рынке OBI В 2015 году сеть строительных гипермаркетов получила в России выручку в 49 млрд рублей. На российском рынке у OBI 27 магазинов. Под большинство из них компания арендует площади, однако к 2017 году планирует построить два собственных магазина.

Крупнейшие немецкие компании на российском рынке Siemens Производитель поездов "Сапсан", концерн Siemens, в 2015 году получил на российском рынке 36 млрд рублей выручки. За 10 лет с 1995 по 2015 год компания инвестировала более 910 млн евро в модернизацию своих производственных мощностей и развитие персонала в стране.

Крупнейшие немецкие компании на российском рынке REWE Group Один из крупнейших в Европе торговых и туристических концернов представлен в России сетью супермаркетов "Билла". В 2015 году его выручка здесь составила 34,8 млрд рублей. В стране сегодня работает 104 супермаркета сети. В планах компании увеличить количество российских торговых точек до 200 к 2020 году. Автор: Ирина Филатова

