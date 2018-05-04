Объемные картины из бумаги (видео)

Юлия Бродская создает свои картины не на бумаге, а бумагой. Квиллинг - так называется техника, которую использует молодая художница из Москвы.
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