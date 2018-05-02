 Общий суд ЕС признал ″неприемлемым″ иск ″Нафтогаза″ по поводу OPAL | Новости из Германии о Европе | DW | 02.05.2018
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Европа

Общий суд ЕС признал "неприемлемым" иск "Нафтогаза" по поводу OPAL

В "Нафтогаз" утверждали, что решение Еврокомиссии лишит Украину сотен миллионов евро от транзита, а также будет способствовать "укреплению доминирующего положения "Газпрома" на рынках Европы.

На строительстве газопровода OPAL (Фото из архива)

Строительство газопровода OPAL (Фото из архива)

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск украинской компании "Нафтогаз" к Европейской комиссии (ЕК) по поводу принятого в Брюсселе решения, позволившего российскому "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по газопроводу "Северный поток".

Контекст

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Как отмечается в документе, опубликованном на сайте суда, решение было принято еще 9 марта 2018 года. В своем иске представители украинской компании требовали отменить решение ЕК от 28 октября 2016 года, позволившее  "Газпрому" увеличить прокачку газа по трубопроводу OPAL в обход Украины с 18 до 28,2 млрд куб. м в год. Истец утверждал, что это решение будет способствовать "укреплению доминирующего положения "Газпрома" на рынке поставок газа в Центральной и Восточной Европе". Кроме того, в "Нафтогаз" указали, что Украина в итоге может недополучить до 425 млн долларов ежегодной транзитной выручки от прокачки газа через свою территорию.

Суд в силу ряда причин счел иск украинской компании "неприемлемым", возложив на "Нафтогаз" оплату всех судебных издержек, включая издержки ЕК. Аналогичный иск, поданый в Общий суд ЕС польской компанией PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) пока не рассмотрен.

OPAL является сухопутным продолжением "Северного потока". Он идет на юг через всю Восточную Германию до Чехии. Мощность OPAL 36 млрд кубометров газа в год.

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    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

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Ссылки в интернете

Решение Общего суда ЕС

Аудио- и видеофайлы по теме

OPAL достанется "Газпрому" почти целиком - DW Новости (28.10.2016)  

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