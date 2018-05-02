Общий суд ЕС признал "неприемлемым" иск "Нафтогаза" по поводу OPAL

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск украинской компании "Нафтогаз" к Европейской комиссии (ЕК) по поводу принятого в Брюсселе решения, позволившего российскому "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по газопроводу "Северный поток".

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте суда, решение было принято еще 9 марта 2018 года. В своем иске представители украинской компании требовали отменить решение ЕК от 28 октября 2016 года, позволившее "Газпрому" увеличить прокачку газа по трубопроводу OPAL в обход Украины с 18 до 28,2 млрд куб. м в год. Истец утверждал, что это решение будет способствовать "укреплению доминирующего положения "Газпрома" на рынке поставок газа в Центральной и Восточной Европе". Кроме того, в "Нафтогаз" указали, что Украина в итоге может недополучить до 425 млн долларов ежегодной транзитной выручки от прокачки газа через свою территорию.

Суд в силу ряда причин счел иск украинской компании "неприемлемым", возложив на "Нафтогаз" оплату всех судебных издержек, включая издержки ЕК. Аналогичный иск, поданый в Общий суд ЕС польской компанией PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) пока не рассмотрен.

OPAL является сухопутным продолжением "Северного потока". Он идет на юг через всю Восточную Германию до Чехии. Мощность OPAL 36 млрд кубометров газа в год.

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Смотреть видео 12:07 Поделиться OPAL отдадут "Газпрому" почти целиком Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2Rr3w OPAL достанется "Газпрому" почти целиком - DW Новости (28.10.2016)