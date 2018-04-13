ОБСЕ критикует блокировку Telegram в России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоена постановлением Таганского районного суда о блокировке мессенджера Telegram в России. Это решение "вызывает глубокое беспокойство, так как оно мешает компаниям, обеспечивающим работу интернета, играть важную роль в содействии реализации права на свободу слова", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в пятницу, 13 апреля.
В последние годы Telegram стал важным каналом для распространения информации различными СМИ, отметил Дезир. Он призвал российские власти пересмотреть решение о блокировке и "создать благоприятные условия для свободного, независимого и разнообразного информационного пространства".
"Большой потенциал ограничить свободу СМИ"
Дезир также критикует принятый Госдумой накануне закон обязывающий блокировать в интернете сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Представитель ОБСЕ считает, что эта норма "имеет большой потенциал ограничить свободу слова и СМИ и не соответствует признанным на международном уровне принципам законности, целесообразности и соразмерности".
Ранее 13 апреля Таганский районный суд города Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram в России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ). Обязанности по ограничению доступа возложены на Роскомнадзор. Блокировка мессенджера в России начнется в понедельник, 16 апреля. Ответчикам дан месяц на обжалование постановления.
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Автор: Григорий Аросев