 ОБСЕ заявила о серьезных нарушениях на выборах в Азербайджане | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2018
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Европа

ОБСЕ заявила о серьезных нарушениях на выборах в Азербайджане

Международные наблюдатели сообщили о повсеместном нарушении хода голосования, недостатке прозрачности и отсутствии конкуренции на президентских выборах.

Ильхам Алиев с женой Мехрибан

Ильхам Алиев с женой Мехрибан

На президентских выборах в Азербайджане были отмечены "серьезные нарушения", заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Наблюдатели отметили повсеместные нарушения правил голосования, недостаток прозрачности, а также большое число таких нарушений как вбросы избирательных бюллетеней, сообщили представители организации в четверг, 12 апреля, в Баку.

Учитывая бойкот выборов со стороны важнейших оппозиционных партий и отсутствие свободы СМИ, можно сказать, что на выборах в Азербайджане не было "настоящей конкуренции", говорится в заявлении ОБСЕ.

Центризбирком  назвал победителя

Центризбирком Азербайджана после завершения подсчета голосов объявил действующего президента страны Ильхама Алиева победителем прошедших накануне президентских выборов. За него проголосовали 86,03 процента избирателей (порядка 3 миллионов 398 тысяч человек).

Контекст

Самовыдвиженец Захид Орудж получил поддержку 3,11 процента избирателей, лидер Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 3,03 процента, лидер партии "Единый народный фронт Азербайджана" Гудрат Гасангулиев - 3,03 процента, другие четыре кандидата - менее двух процентов голосов.

Оппозиция бойкотировала выборы

Явка на выборах 11 апреля составила 74,3 процента. Участвовать в выборах могли 5,2 миллиона человек. "Выборы прошли дисциплинированно, это подтверждают международные и местные наблюдатели", - заявил глава ЦИК. Между тем оппозиция бойкотировала выборы, обвинив власти в отсутствии возможностей для равной предвыборной борьбы кандидатов.

"Все проходившие до сих пор выборы в Азербайджане проходили с фальсификациями и при вопиющих нарушениях избирательного права", - заявил, в частности, исполнительный секретарь оппозиционного движения "Реальная альтернатива" Натиг Джафарли.

Таким образом 56-летний Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана в четвертый раз. Ранее он избирался на этот пост в 2003, 2008 и 2013 годах. Согласно внесенным в 2016 году поправкам к конституции, президент Азербайджана избирается на семь лет.

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    Автор: Наталья Позднякова


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