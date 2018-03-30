Обломки "Тяньгун-1" сгорели над южной частью Тихого океана

Остатки китайской космической станции "Тяньгун-1"в ночь на понедельник, 2 апреля, сгорели над южной частью Тихого океана, сообщил представитель космического агентства КНР. Обломки первой пилотируемой орбитальной станции КНР "большей частью" сгорели при вхождении в атмосферу.

Первоначальным местом падения космическое агентство КНР определило точку в южной части Атлантического океана. Вскоре после объявления станция вошла в атмосферу около 02.15 по центральноевропейскому летнему времени (03.15 мск).

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года. В ходе миссий "Шэньчжоу-9" и "Шэньчжоу-9" в 2012-2013 годах станцию посетили тайконавты. В марте 2016 года связь со станцией была потеряна, дальнейшее управление маневрами с Земли стало невозможным.

В сентябре 2016 года была запущена пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-2". К 2022 году Китай рассчитывает на создание собственной орбитальной станции.

Смотрите также: