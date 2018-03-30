Обломки китайской космической станции могут упасть за Землю 2 апреля

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" постепенно сходит с орбиты. Ряд ее фрагментов может достигнуть Земли в период со второй половины дня воскресенья, 1 апреля, до утра понедельника, 2 апреля. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA).
С наибольшей вероятностью, это произойдет в 02:25 по центральноевропейскому летнему времени (03:25 мск) понедельника, прогнозируют в ESA.
Несмотря на то, что большинство фрагментов, по всей видимости, сгорит в атмосфере при вхождении в нее на высокой скорости, отдельные элементы могут достигнуть поверхности Земли, причем произойдет это в широком поясе: от 43 градуса северной до 43 градуса южной широты. "Они не упадут все в одно место, "шлейф" растянется на 1000-1200 километров", - отметил эксперт ESA Хольгер Краг (Holger Krag) в Дармштадте.
Население не пострадает
При этом специалисты практически полностью исключают, что население может пострадать от падения обломков. "Вероятность того, что кто-то получит ранения, столь же высока, как шансы, что в тебя дважды за год попадет молния", - пояснил Краг.
В воскресенье, 25 марта, американская газета The Hill со ссылкой на базирующуюся в Калифорнии исследовательскую организацию "Аэрокосмическая корпорация" опубликовала материал, в котором утверждается, что обломки сходящей с орбиты станции могут упасть в Испании, Португалии, Франции и Греции. В МИД КНР, в свою очередь, утверждают, что подобный сценарий малореалистичен, а власти Китая при необходимости оперативно проинформируют страны о возникновении риска.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина