Обвинения в антисемитизме: премии Echo больше не будет

"Премии Echo больше не будет", - о таком беспрецедентном решении объявило Федеральное объединение музыкальной индустрии в Германии в среду, 25 апреля. Как сообщается на официальной странице объединения, которое подверглось в последние дни очень острой критике, "уже невозможно исправить то, что произошло на вручении Echo в этом году, но будет сделано все, чтобы больше такая ошибка никогда не повторилась". DW следила за развитием. Напомним, что скандал вокруг премии Echo разгорелся еще накануне торжественной церемонии из-за трека рэперов Феликса Блуме (Felix Blume), известного под псевдонимом Kollegah, и его напарника Фарида Банга (Farid Bang). В нем есть такая строчка: "Я более стройный, чем заключенный Освенцима". Но альбом "Молодой, брутальный и красивый - 3" ("Jung, brutal und gutaussehend 3") не только был допушен к Echo, но даже признан самым успешным альбомом 2018 года.

Как развивался скандал

Уже сама номинация создателей трека, рэпера Блуме и его напарника Банга вызвала большой переполох в немецком обществе. А присуждение им главной музыкальной награды немецкой звукозаписывающей индустрии породило настоящий скандал.

Общественность негодовала и обвинила исполнителей в антисемитизме. Коллеги по музыкальному цеху, ощутив свою ответственность или почувствовав давление, стали возвращать премии Echo и высказывать свою позицию.

Кто уже вернул

Известный дирижер, музыкальный директор Берлинской государственной оперы Даниэль Баренбойм (Daniel Barenboim) в знак протеста отказался от премии Echo. Ранее это уже сделал звезда немецкого рока Мариус Мюллер-Вестернхаген (Marius Müller-Westernhagen). Правда, он не считает награжденных рэперов антисемитами. "Они просто до ужаса невежественные. Миром правят деньги", - пишет Вестернхаген на своем официальном сайте. Провокацию ради провокации он считает глупостью. А саму индустрию, которая, не задаваясь вопросами морали, готова не только мириться с расистскими, сексистскими и провозглашающими насилие высказываниями, но и заключать с людьми, эти высказывания делающими, контракты, да еще и вручать им премии, известный музыкант называет беспринципной и коррумпированной. "Я верну все свои Echo. Это освободит место в моем доме и в моем сердце", - заявил Вестернхаген, который быль семь раз награжден этой престижной музыкальной премией.

Вестернхаген на вручении премии в 2017 году

Рок-музыкант последовал примеру своего коллеги Клауса Формана (Klaus Voormann), которого еще часто называют "пятым битлом" и который в этом году был награжден Echo "за дело всей жизни".

Изучив скандальные тексты рэперов, спустя несколько дней после вручения премии Форман отказался от своей награды: "То, что могло бы порадовать меня в качестве подарка по случаю моего 80-летия, оказалось большим разочарованием". Первыми, кто заявил о своем отказе от награды, стали музыканты коллектива Notos Quartett, получившие в 2017 году премию Echo Klassik (есть три подразделения премии Echo: Klassik, Jazz и Pop). Этот трофей для них - символ позора, заявили музыканты из Берлина.

Рэпер Kollegah (справа) и его напарник Farid Bang на вручении Echo-2018

Еще один отказавшийся - также обладатель в номинации "Классики" (в 2014 году), 31-летний пианист Игорь Левит, который переехал с родителями в Германию из России в возрасте восьми лет. "Оскорбление памяти об узниках Освенцима отравляет атмосферу в обществе", - заявил известный во всем мире музыкант в интервью интернет-изданию Zeit Online.

Как отреагировала Елена Фишер

Родившаяся в Сибири королева немецкого шлягера Елена Фишер (Helene Fischer) - рекордсменка по количеству премий Echo: их у нее уже 17. Правда, ни от одной из них она не отказалась, но выступление рэперов на церемонии вручения Echo она назвала "неуместным" и заявила, что "ей было стыдно". Как написала Фишер спустя неделю после награждения, она была вынуждена прервать молчание и высказаться на эту тему. По ее словам, на Echo-2018 были нарушены этические границы, но все же эта премия - признание публики, которым можно было гордиться на протяжении многих лет. "Я была рада каждой награде, как и многие мои коллеги", - написала Елена Фишер на своей странице в социальных сетях.

Что стало с виновниками скандала

Кроме того, строчка из трека под названием "0815" спровоцировала не только скандал в обществе, но и нарушила коммерческие планы исполнителей. Звукозаписывающая компания BMG, которая выпустила скандальный альбом и уже заключила договор с Kollegah и его напарником Farid Bang на запись нового альбома, заявила, что приостанавливает сотрудничество с гангста-рэперами - пока на время, для того, чтобы обсудить позиции обеих сторон.

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