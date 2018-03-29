"Нормандская четверка" приветствует пасхальное перемирие в Донбассе

Лидеры стран "нормандской четверки" поддержали принятое контактной группой по Украине решение о введении в Донбассе режима прекращения огня на пасхальные праздники.

В совместном заявлении, опубликованном в четверг, 29 марта, президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии выразили намерение рассмотреть дальнейшие шаги, чтобы ускорить в ближайшие месяцы реализацию Минских договоренностей. Особое внимание они обратили на необходимость соблюдения перемирия, и эффективного его мониторинга со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи было согласовано в рамках трехсторонней контактной группы и вступит в силу 30 марта.

Лидеры России, Германии, Франции и Украины также призвали стороны конфликта в Донбассе к обмену пленными по формуле "всех на всех".

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