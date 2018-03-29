 ″Нормандская четверка″ приветствует пасхальное перемирие в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 29.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

"Нормандская четверка" приветствует пасхальное перемирие в Донбассе

Меркель, Макрон, Порошенко и Путин намерены предпринять шаги для ускорения реализации Минских договоренностей.

Весна в Донбассе

Весна в Донбассе

Лидеры стран "нормандской четверки" поддержали принятое контактной группой по Украине решение о введении в Донбассе режима прекращения огня  на пасхальные праздники.

Контекст

Несмотря на серьезные трудности, у армии ФРГ есть потенциал для участия еще и в миссии "голубых касок" в Донбассе. DW - о ежегодном отчете уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера. (20.02.2018)

Стороны подтверждают приверженность "всеобъемлющему и устойчивому прекращению огня". Перемирие должно установиться с 30 марта. (26.03.2018)

В совместном заявлении, опубликованном в четверг, 29 марта, президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии выразили намерение рассмотреть дальнейшие шаги, чтобы ускорить в ближайшие месяцы реализацию Минских договоренностей. Особое внимание они обратили на необходимость соблюдения перемирия, и эффективного его мониторинга со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи было согласовано в рамках трехсторонней контактной группы и вступит в силу 30 марта.

Лидеры России, Германии, Франции и Украины также призвали стороны конфликта в Донбассе к обмену пленными по формуле "всех на всех".

Смотрите также:

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:05

Готов ли немецкий бундесвер к миротворческой миссии в Донбассе

Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW. (25.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Готов ли немецкий бундесвер к миротворческой миссии в Донбассе  

О чем украинцы спросили бы беглого экс-президента Виктора Януковича?  

Спецпредставитель Госдепа США по Украине в "Немцова.Интервью": Санкции против РФ пока не сработали  

Также по теме

Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin

Представитель Берлина: Высылка дипломатов внесла вклад в победу Путина 18.03.2018

Немецкий политик, уполномоченный правительства по сотрудничеству с Россией, Гернот Эрлер, в интервью DW дал оценку победы Владимира Путина на выборах и поражения оппозиции.

Ukraine - Konflikt - Ukrainische Soldaten

Бывший советник Меркель: РФ не выполнила самый важный пункт минских соглашений 17.02.2018

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген рассказал DW о перспективах урегулирования конфликта на востоке Украины и о том, стоит ли ожидать соблюдения сторонами минских договоренностей.

Wladimir Putin und Petro Poroschenko

Порошенко поговорил с Путиным 14.02.2018

Петр Порошенко позвонил Владимиру Путину в годовщину подписания минских соглашений. Они обсудили повестку встречи глав МИД "нормандской четверки".

Самые читаемые

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

В Берлине остановлен неисправный автобус с детьми из России  

Комментарий: Дипломатическая катастрофа Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно