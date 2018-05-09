 ″Нормадский формат″ минус Путин: что обсудят Порошенко, Меркель и Макрон | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 09.05.2018
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Украина

"Нормадский формат" минус Путин: что обсудят Порошенко, Меркель и Макрон

Лидеры Украины, ФРГ и Франции должны встретиться 10 мая в немецком Ахене. Президента России там, однако, не будет. Чего ожидать от этой встречи?

Merkel Poroschenko Putin 2014 (Bundesregierung/Bergmann/dpa)

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся 10 мая в немецком Ахене,  где президенту Франции вручат премию Карла Великого. Ранее канцлер ФРГ отмечала, что речь не идет о "нормандском формате", поскольку Владимира Путина на этой встрече не будет.

Для чего нужен "нормандский формат" без России

Опрошенные DW эксперты называют встречу просто - "Нормандия минус Россия" или "неформальная встреча союзников". "Этот формат был призван согласовать общую позицию перед тем, как спорить с Путиным, чтобы не дать ему отделить европейцев от украинцев", - поясняет старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel). Но с осени прошлого года он получил дополнительное значение: обсуждение внутренней ситуации в Украине, прежде всего реформ.

Того же мнения придерживается и эксперт Гессенского фонда исследования мира и конфликтов (HSFK) Вера Рогова: "Встреча без России - хорошая возможность для Меркель и Макрона высказать критику своему визави Порошенко без публичного ослабления его переговорных позиций". Она подчеркивает, что среди западных лидеров растет разочарование из-за коррупции и медленного прогресса украинских реформ.

Treffen zu Beratungen über Ukraine-Konflikt in Berlin (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

По словам же руководителя украинской исследовательской программы Института Кеннана Михаила Минакова, эта встреча - попытка восстановить коммуникацию между лидерами "нормандской четверки" после долгого перерыва (последний раз встреча на высшем уровне прошла в октябре 2016 года в Берлине. - Ред.). "Эту встречу трех лидеров надо рассматривать как начало реанимации "нормандской четверки" с несколько измененным личным составом (Эмманюэль Макрон вместо Франсуа Олланда. - Ред.)", - считает политолог.

О чем будут говорить Меркель, Порошенко и Макрон без Путина

По словам экспертов, Киев хочет заручиться поддержкой западных лидеров в своем видении миротворческой миссии ООН в Донбассе. Впрочем, и Киев, и Берлин, и Париж понимают, что без согласия Москвы продвижения в этом деле не будет, ведь РФ как постоянный член Совебеза ООН может наложить вето на любую идею.

Так, Украина разработала свой проект резолюции, в котором сказано, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии, а "голубые каски" должны быть размещены во всей зоне конфликта, включая участок российско-украинской границы. Россия же предлагает разместить миротворцев только на фактической линии разграничения сторон конфликта в Донбассе.

Меркель, Порошенко и Макрон будут обсуждать и как реагировать на нарушения Россией норм международного права на неподконтрольных Киеву украинских территориях, полагают эксперты.

Контекст

Встреча состоится в Ахене, где пройдет церемония вручения премии Карла Великого президенту Франции. Речь не идет о "нормандском формате", подчеркивает канцлер ФРГ. (03.05.2018)

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Однако главный акцент будет сделан на внутренних проблемах страны. "На ситуации с НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. - Ред.), антикоррупционным судом и случаями злоупотребления властью в Украине", - перечисляет Густав Грессель. Он отмечает, что в Европе поддержку Украины часто критикуют популисты, утверждающие, что Европа не должна жертвовать "теплыми отношениями с Россией" ради "коррумпированной Украины". Недостаток реформ же - это "новые боеприпасы для их пропагандистских пулеметов".

Минские соглашения мертвы, а "нормандский формат"еще жив?

После встречи лидеры Украины, ФРГ и Франции не планируют делать заявлений для прессы. "Поскольку не будет значимых результатов, кроме ритуального призыва к России использовать свое влияние для всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, никто не хочет отвечать на вопросы прессы о смерти минских соглашений. Лидеры ФРГ и Франции вложили в минский процесс слишком много политического капитала. Поэтому они не будут публично признавать, что это была неудача. Пока не будут", - считает австрийский политолог Герхард Манготт (Gerhard Mangott).

Урегулирование конфликта в Украине не входит в приоритеты внешней политики России, считают эксперты, поэтому минские или любые другие договоренности обречены на провал. "С 2014 года на первый план (для РФ - Ред.) вышли другие темы, такие как Сирия. Поэтому скорейшее урегулирование конфликта намного важнее для Украины, тогда как Россия пойдет на уступки, если будут внешнеполитические выгоды в других вопросах", - считает Вера Рогова.

В настоящее время не действует и "нормандский формат". Приостановка была связана в том числе с выборами во Франции, Германии и России. По словам Михаила Минакова, российский президент заинтересован в его возобновлении для восстановления коммуникации с западными лидерами. Однако Владимир Путин может легко от него отказаться, если он будет и дальше "буксовать". "В случае нового старта этот формат может действовать еще полгода или 9 месяцев, пока Порошенко не погрузится в избирательный процесс. Поэтому у "нормандского формата" есть перспектива, но и рисков немало. В частности, тяжелый старт, недолгий период работы до президентских выборов в Украине, ухудшение ситуации в Донбассе", - считает он.

Альтернативы "нормандскому формату"

После инаугурации Дональда Трампа обсуждалась возможная смена формата переговоров и привлечения к ним США. Сейчас речь об этом уже не идет, отмечает Густав Грессель: "Трамп не интересуется Украиной. Его новый советник по нацбезопасности Джон Болтон - и того меньше. Для него главной целью является выход из соглашения с Ираном и увеличение давления на Тегеран, вплоть до смены режима". Когда США выходят из игры, оказывать давление на Путина сложнее, указывает Грессель. "Средства Меркель и Макрона ограничены, поэтому для всех трех (лидеров Украины, ФРГ и Франции. - Ред.) важно согласовать линию обороны, ведь легче в ближайшем будущем не будет", - отмечает эксперт.

А вот Михаил Минаков считает, что нужно запустить более масштабный переговорный процесс - например, постоянную конференцию по вопросам мира и безопасности в регионе. По его мнению, имеющихся форматов - двухсторонних, "нормандского" или встреч Волкера и Суркова (спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков. - Ред.) - недостаточно. Прочный мир и безопасность требуют серьезной коммуникации между всеми правительствами Восточной Европы. Проблемы же суверенитета Украины должны стать первоочередной задачей такой конференции, убежден Минаков.

Австрийский политолог Герхард Манготт подытоживает, что Россия будет "слоном в посудной лавке" но, чтобы разрешить ситуацию, все равно придется говорить "непосредственно с этим слоном".

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