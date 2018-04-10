 Новым уполномоченным ФРГ по сотрудничеству с РФ станет Дирк Визе | Новости из Германии о Германии | DW | 10.04.2018
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Германия

Новым уполномоченным ФРГ по сотрудничеству с РФ станет Дирк Визе

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Дирк Визе сменит Гернота Эрлера, отвечавшего в правительстве ФРГ за взаимодействие с Москвой.

Дирк Визе

Дирк Визе (на фото - крайний справа)

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе (Dirk Wiese) станет новым уполномоченным правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ. На этом посту 34-летний юрист сменит Гернота Эрлера (Gernot Erler). Об этом агентство Reuters сообщило во вторник, 10 апреля, со ссылкой на несколько источников в правительственной коалиции.

Контекст

По мнению уполномоченного правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ происходящее между НАТО и Россией напоминает восходящую спираль, что может привести "к неконтролируемым ситуациям, вплоть до войны". (23.06.2016)

Сначала товарная, потом энергетическая блокада Крыма. Теперь закрытие украинского неба для российских самолетов. Это беспокоит немецких политиков, которые хотят снизить напряжение. (27.11.2015)

Как ожидается, официально о назначении будет объявлено 11 апреля. По данным Reuters, Визе ранее не занимался вопросами, связанными с Россией. В нынешнем составе бундестага он входит в комитет по продовольствию и сельскому хозяйству.

До этого Дирк Визе занимал должность парламентского статс-секретаря в министерстве экономики и энергетики ФРГ. С ноября 2010 работал референтом у председателя социал-демократов Франца Мюнтеферинга (Franz Müntefering), после чего в 2013 году сам стал депутатом бундестага.

Гернот Эрлер возглавил пост координатора правительства Германии по России, Центральной Азии и странам "Восточного партнерства" в 2014 году. Кроме того, в 2016 году он работал специальным уполномоченным по вопросам председательства Германии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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    Автор: Андрей Гурков


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