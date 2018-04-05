Новым правительством Меркель довольны менее трети немцев

Четвертое правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel), сформированное в марте 2018 года, начало работу в тяжелой ситуации. С одобрением к нему относятся лишь 32 процента жителей Германии. Об этом говорят результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ARD и издания Die Welt и опубликованные в пятницу, 6 апреля. Согласно им, 64 процента немцев новым правительством недовольны или "скорее недовольны".

В сентябре 2017 года с одобрением к правительству относился 51 процент жителей Германии. За полгода этот показатель уменьшился на 19 процентов. При этом Ангела Меркель остается самой популярной фигурой в своем кабинете. Хорошим канцлером ее считают 57 процента опрошенных, что, впрочем, на 18 процентов меньше, чем в сентябре 2017 года. На втором месте по популярности министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier). 55 процентов жителей Германии считают его хорошим главой экономического ведомства.

Проблема в разделении общества

Одну из причин недовольства немцев правительством демонстрирует тот же опрос. Большинство жителей Германии считают, что немецкое общество разделено. 83 процента опрошенных называют серьезной проблемой разделение на богатых и бедных. 76 процентов считают, что в немецком обществе недостаточно развита толерантность к другому мнению. 67 процентов видят проблему в различиях между исламом и другими религиями.

Смотрите также:

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и пиво В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и искусство Такой видит канцлера Германии американская художница Элизабет Пейтон, известная своими стилизованными портретами знаменитостей. Портрет был написан в 2017 году.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и дебаты Эта фотография была сделана во время единственного ТВ-поединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца в начале сентября 2017 года в ходе предвыборной кампании в бундестаг.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и эльфы Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель не страшны акулы В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель на карнавале Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. На этой фотографии, сделанной в феврале 2016 года в Дюссельдорфе, Ангелу Меркель накрывает "волна беженцев".

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и насекомые А такой представили Ангелу Меркель на карнавале в Кельне в феврале 2017 года. Канцлер изображена божьей коровкой, а ее соперник, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) - пчелой.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и подводный диверсант В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

Нестандартные будни Ангелы Меркель "I'll be back" Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и дети Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и лотерея Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и лабрадор Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Сладкая Меркель Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и юные пожарные Канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и Буш-художник Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш-младший, 43-й президент США. Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова

