 Новым правительством Меркель довольны менее трети немцев | Новости из Германии о Германии | DW | 06.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Новым правительством Меркель довольны менее трети немцев

Четвертый кабинет Меркель начал работу в тяжелых условиях. Им довольны только 32 процента жителей Германии. Но сама Меркель по-прежнему кажется немцам лучшей кандидатурой на пост канцлера.

Ангела Меркель

Четвертое правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel), сформированное в марте 2018 года, начало работу в тяжелой ситуации. С одобрением к нему относятся лишь 32 процента жителей Германии. Об этом говорят результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ARD и издания Die Welt и опубликованные в пятницу, 6 апреля. Согласно им, 64 процента немцев новым правительством недовольны или "скорее недовольны".

Контекст

Эксперты советуют правительству Меркель по-новому строить отношения с Путиным. Для этого политикам нужно объяснить обществу необходимость отказа от иллюзий об РФ. Но им не хватает смелости. (16.03.2018)

Жители Германии поддерживают идею о сближении с РФ. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу газеты Welt. За сближение выступают сторонники всех политических партий кроме "зеленых". (17.03.2018)

В сентябре 2017 года с одобрением к правительству относился 51 процент жителей Германии. За полгода этот показатель уменьшился на 19 процентов. При этом Ангела Меркель остается самой популярной фигурой в своем кабинете. Хорошим канцлером ее считают 57 процента опрошенных, что, впрочем, на 18 процентов меньше, чем в сентябре 2017 года. На втором месте по популярности министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier). 55 процентов жителей Германии считают его хорошим главой экономического ведомства.

Проблема в разделении общества

Одну из причин недовольства немцев правительством демонстрирует тот же опрос. Большинство жителей Германии считают, что немецкое общество разделено. 83 процента опрошенных называют серьезной проблемой разделение на богатых и бедных. 76 процентов считают, что в немецком обществе недостаточно развита толерантность к другому мнению. 67 процентов видят проблему в различиях между исламом и другими религиями.

Смотрите также: 

  • Ингольштадт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и пиво

    В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

  • Портрет Меркель кисти Элизабет Пейтон

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и искусство

    Такой видит канцлера Германии американская художница Элизабет Пейтон, известная своими стилизованными портретами знаменитостей. Портрет был написан в 2017 году.

  • Ангела Меркель на теледебатах

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дебаты

    Эта фотография была сделана во время единственного ТВ-поединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца в начале сентября 2017 года в ходе предвыборной кампании в бундестаг.

  • Ангела Меркель на Gamescom

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и эльфы

    Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

  • Галле

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель не страшны акулы

    В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

  • Дюссельдорф

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель на карнавале

    Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. На этой фотографии, сделанной в феврале 2016 года в Дюссельдорфе, Ангелу Меркель накрывает "волна беженцев".

  • Карнавал в Кельне

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и насекомые

    А такой представили Ангелу Меркель на карнавале в Кельне в феврале 2017 года. Канцлер изображена божьей коровкой, а ее соперник, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) - пчелой.

  • Киль

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и подводный диверсант

    В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

  • Кельн

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    "I'll be back"

    Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дети

    Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лотерея

    Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

  • Италия

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лабрадор

    Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

  • Эрфурт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Сладкая Меркель

    Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и юные пожарные

    Канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

  • Портрет Меркель, написанный Джорджем Бушем-младшим

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и Буш-художник

    Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш-младший, 43-й президент США.

    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:12

В Берлине подписан коалиционный договор

Контекст

Нестандартные будни Ангелы Меркель

Эльфы, собаки, пожарные... С кем только ни приходится встречаться канцлеру Германии по работе. (25.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Берлине подписан коалиционный договор  

Коалиционный договор: есть ли польза для России?  

Новый глава МИД и прежний канцлер: что ждать Кремлю от Германии  

Также по теме

Koalitionsverhandlungen von Union und SPD

Социал-демократы решают судьбу коалиции с Меркель 03.03.2018

Дадут ли рядовые члены СДПГ зеленый свет "большой коалиции" с ХДС/ХСС? Судьба правительства Германии под руководством Ангелы Меркель, которое пока не сформировано, решится 4 марта.

Bundestag Bundeskanzlerin Angela Merkel Abgang

Судьбу правительства Меркель решит почтовое голосование 20.02.2018

Руководство немецких социал-демократов отдало на откуп рядовым партийцам решение о том, стоит ли еще раз вступать в "большую коалицию" с партией Меркель. Объясняем, чем это чревато.

CDU Minister Kabinett

Партия Меркель определила будущих министров "большой коалиции" 25.02.2018

В ХДС назвали шесть политиков, которые могут войти министрами в будущее правительство - если коалиция состоится. При этом консерваторы отдали социал-демократам ключевые министерства.

Самые читаемые

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

Представители РФ и Великобритании обменялись обвинениями в Совбезе ООН  

Эксперт из Оксфорда о "деле Скрипаля": Лондону придется открыть разведданные  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно