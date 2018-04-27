 Новым главой МВД Великобритании назначен Саджид Джавид | Новости из Германии о Европе | DW | 30.04.2018
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Европа

Новым главой МВД Великобритании назначен Саджид Джавид

До сих пор Джавид возглавлял министерство по делам регионов и местного самоуправления. Он заменит Эмбер Радд, ушедшую в отставку на фоне миграционного скандала.

Саджид Джавид

Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Саджид Джавид, который до сих пор возглавлял министерство по делам регионов и местного самоуправления, сообщило правительство в Лондоне в понедельник, 30 апреля. На посту главы МВД  Джавид заменит Эмбер Радд, которая накануне ушла в отставку на фоне скандала вокруг мигрантов из карибских стран.

Контекст

Тереза Мэй в преддверии выборов представила предвыборную программу Консервативной партии. Если ее реализовать, то жизнь в Британии станет для иностранцев гораздо дороже. (18.05.2017)

Для премьер-министра Терезы Мэй отставка Радд стала тяжелым ударом: только 27 апреля Мэй выразила ей полное доверие, а на 4 мая в Англии назначены региональные выборы. Консерваторам угрожает поражение в Лондоне. Под контроль оппозиционных лейбористов может перейти и целый ряд других округов.

В последнее время Эмбер Радд находилась под давлением в связи с миграционным скандалом, получившим название по кораблю "Виндраш", на котором после Второй мировой войны в Великобританию для восстановления страны прибыли граждане Ямайки. Это положило начало активной миграции в Великобританию выходцев и из других стран Карибского бассейна.

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    Эмиграция наглядно

    Где твоя родина?

    На выставке можно посмотреть записи интервью с прибывшими в Германию эмигрантами и беженцами, которые рассказывают, что заставило их покинуть родину и перебраться сюда, как их воспринимают в немецком обществе. Вниманию посетителей предлагаются и записи интервью с детьми и внуками тех, кто переселился в Германию несколько десятилетий назад. Они рассказывают о том, как им живется в этой стране.

  • Экспонат выставки в музее - детская игрушка в коробке

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    Для самых маленьких

    Для организаторов выставки было важно сделать все для того, чтобы эта экспозиция была понятна и детям. Ведь именно они, как отмечает директор Неандертальского музея Герд-Кристиан Венигер, ежедневно - в детских садах и школах - вносят свой вклад в интеграцию.

    Автор: Аня Ламеш, Наталия Королева


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