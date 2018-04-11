Новый уполномоченный ФРГ будет искать каналы для диалога с РФ

Новый уполномоченный правительства ФРГ по межобщинному сотрудничеству с РФ Дирк Визе (Dirk Wiese), назначенный на эту должность в среду, 11 апреля, заявил, что в отношениях с Москвой Берлину нужны не только "четкие позиции, но и конструктивные каналы для диалога на как можно большем числе разных уровней". Визе сменил на этом посту 74-летнего Гернота Эрлера (Gernot Erler).

"Очень рад быть назначен координатором по России, Центральной Азии и странам "Восточного партнерства", - отметил он.

"Германия поддерживает с этими двенадцатью государствами тесные отношения и заинтересована в мирном и стабильном развитии этого соседского для Европы региона", - добавил политик.

Неразрешенные и замороженные конфликты

Дирк Визе отметил, что региональное взаимодействие не всегда удается выстраивать в отсутствие напряженности. Бывают кризисы, имеют место неразрешенные или замороженные конфликты. Он признал, что германо-российские отношения омрачены рядом политических факторов. Противодействовать отчуждению можно посредством тесных контактов и обменов, в первую очередь между представителями подрастающих поколений, указал Визе.

Молодой и амбициозный

После окончания школы в Брилоне политик изучал право в университетах Марбурга и Мюнстера. В 2003 году в возрасте 20 лет вступил в Социал-демократическую партию Германии, сделал карьеру на коммунальном уровне, оказавшись самым молодым сотрудником местной мэрии.

В 2010 году он стал референтом депутата бундестага Франца Мюнтеферинга (Franz Müntefering) - влиятельного деятеля СДПГ, одно время занимавшего пост вице-канцлера в первом правительстве Ангелы Меркель (Angela Merkel). Три года спустя и сам Визе был избран депутатом бундестага по партийному списку социал-демократов.

В составе бундестага прежнего созыва он был членом парламентских комитетов по экономике и энергетике, а также праву и защите прав потребителей. С января прошлого года Визе некоторое время занимал пост парламентского статс-секретаря в министерстве экономики и энергетики. В составе бундестага текущего 19-го созыва он входит в комитет по продовольствию и сельскому хозяйству.

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