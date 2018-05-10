 Новый премьер Армении добивается отставки глав силовых ведомств | Новости из Германии о Европе | DW | 10.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Новый премьер Армении добивается отставки глав силовых ведомств

Никол Пашинян предложил президенту Саркисяну отправить в отставку начальника полиции и директора Службы национальной безопасности.

Никол Пашинян в парламенте

Никол Пашинян в парламенте

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту страны Армену Саркисяну отправить в отставку начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна. "Только что я подписал предложение президенту республики об освобождении с должностей Гаспаряна и Кутояна", - написал он в четверг, 10 мая, на своей странице в Facebook.

37-летний Кутоян возглавляет СНБ Армении с февраля 2016 года, 60-летний Гаспарян является начальником полиции с 2011 года.

Контекст

Накануне Пашинян на пресс-конференции в Степанакерте сообщил о предстоящих в ближайшие дни назначениях руководителей силовых структур. Кроме того, он пообещал провести встречи со всеми парламентскими фракциями и после этого сформировать правительство при участии всех сил.

"Кадрового погрома не будет"

Между тем в речи, с которой лидер протестного движения выступил перед своим избранием в парламенте, Пашинян обещал, что не будет заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления, поскольку в ней работают "множество талантливых людей". Он также указал, что не будет "тотально отвергать реформы и программы прежнего правительства". "Если не будет сомнений, то они будут продолжены. Программы, вызывающие сомнения, будут вновь поставлены на обсуждение. Если выяснится, что они неэффективны, они будут прекращены", - отметил он.

Глава оппозиционной парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") был избран премьер-министром Армении со второй попытки 8 мая. Пашинян был единственным кандидатом на пост премьер-министра. Во время первого голосования 1 мая парламент Армении большинством голосов отклонил кандидатуру Пашиняна. После этого в Ереване и ряде городов республики начались новые протесты.

Смотрите также:

  • Протесты в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Против Саргсяна на посту премьера

    Протесты в Ереване начались 13 апреля. Армяне вышли на улицы, протестуя против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого два срока находился на посту президента. Ранее в Армении была принята конституционная реформа, предполагающая переход от президентской формы правления к парламентской.

  • Армяне недовольны уровнем жизни в стране

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Армяне недовольны уровнем жизни в стране

    70 процентов жителей страны недовольны социально-экономическим положением, низкими зарплатами и пенсиями, отсутствием рабочих мест и почти массовой миграцией, отмечает директор Института философии и права Академии наук Армении Геворг Погосян. При этом колоссальное недовольство, по его словам, вызывает несменяемость власти.

  • Armenien Nikol Pashinyan Opposition (picture-alliance/dpa/TASS/A. Geodakyan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Никол Пашинян - лидер протестов и парламентской оппозиции

    Акции протеста проходят под руководством Никола Пашиняна - лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход"). Через несколько дней после начала протестов Пашинян объявил о "революционной ситуации" в республике и начале "бархатной революции". "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат своим сторонникам 17 апреля.

  • Полиция считает акции незаконными

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Тотальные акции неповиновения"

    Полиция называет протесты незаконными и распространяет соответствующие заявления. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян вручил такое уведомление лидеру оппозиции Николу Пашиняну, однако тот демонстративно порвал документ, заявив о начале "тотальных акций неповиновения".

  • Жесткие меры полиции

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жесткие меры правоохранительных органов

    Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

  • Каждый день - десятки задержаний )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Каждый день - десятки задержаний

    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    С первой попытки Пашинян не стал премьером

    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 13:20

В Армении выбрали Пашиняна и перемены, а в России Путин выбрал Медведева - DW Новости

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Армении выбрали Пашиняна и перемены, а в России Путин выбрал Медведева - DW Новости  

Эксперты: уход Саргсяна - пощечина политике Москвы  

Жители Армении требуют перемен  

Также по теме

Armenien Oppositionsführer Nikol Pashinian

Никол Пашинян избран премьер-министром Армении 08.05.2018

В парламенте Армении состоялось второе голосование по кандидатуре нового главы правительства. Ряд депутатов от правящей партии проголосовали за оппозиционера - лидера уличных протестов.

Armenien Nikol Pashinyan Opposition

Никол Пашинян объявил о продолжении акций оппозиции в Армении 27.04.2018

По мнению лидера протестов, выдвижение на пост премьер-министра Армении кандидата от правящей партии не позволит устранить кризис. Парламент обсудит вопрос о выборах нового премьер-министра 1 мая.

Armenien Massenproteste in Eriwan

Парламент Армении 1 мая обсудит вопрос о выборах нового премьера 26.04.2018

Выборы нового премьер-министра Армении могут состояться 1 мая. Единственным кандидатом пока является лидер протестов Никол Пашинян.

Самые читаемые

Украинские инвесторы из Крыма выиграли в Гааге суд против РФ  

"Нормандский формат" минус Путин: что обсудят Порошенко, Меркель и Макрон  

Израиль ответил на ракетную атаку на Голанских высотах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно