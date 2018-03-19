 Новый глава МВД Германии требует ускоренной депортации нелегалов | Новости из Германии о Германии | DW | 18.03.2018
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Германия

Новый глава МВД Германии требует ускоренной депортации нелегалов

Хорст Зеехофер собирается первым делом разобраться с причинами, почему депортация нелегалов из Германии занимает столько времени.

Хорст Зеехофер

Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) хочет ускорить процедуру высылки нелегальных мигрантов. Существует "реальная проблема" депортации иностранцев, не получивших в Германии убежище, заявил он в воскресенье, 18 марта, в интервью телеканалу ARD. Одним из первых его действий на посту министра станет разобраться в этой ситуации.

Контекст

Глава московского бюро немецкого Фонда им. Зайделя, близкого к партии ХСС, Маркус Эм, рассказал DW о том, зачем премьер-министр Баварии поехал в Москву и какой будет реакция на этот визит. (03.02.2016)

Хорст Зеехофер занимает пост министра внутренних дел всего несколько дней, но уже обозначил свое несогласие с Меркель по важному вопросу. В отличие от канцлера, он не считает ислам частью Германии. (16.03.2018)

"Почему это так? Какие законы необходимо изменить, какие процедуры необходимо изменить?" - заявил Зеехофер, сообщив, что намерен "принять соответствующие меры".

К этим мерам, по его словам, относятся заключение договоров со странами, откуда приехали мигранты, а также усиление и расширение состава судов. Кроме того, необходимо успешнее предотвращать махинации с врачебными свидетельствами и решить проблему идентификации мигрантов, считает Зеехофер.

Ранее широкий общественный резонанс вызвали слова Зеехофера о том, что ислам не является частью Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) неоднократно высказывала противоположное мнение. "Странно, что министр в свой первый рабочий день вступает в совершенно ненужную конфронтацию с главой правительства", - заявил, в частности, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil) (СДПГ).

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    Автор: Ирина Филатова


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