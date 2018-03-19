Новый глава МВД Германии требует ускоренной депортации нелегалов | Новости из Германии о Германии | DW | 18.03.2018

Хорст Зеехофер собирается первым делом разобраться с причинами, почему депортация нелегалов из Германии занимает столько времени.
Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) хочет ускорить процедуру высылки нелегальных мигрантов. Существует "реальная проблема" депортации иностранцев, не получивших в Германии убежище, заявил он в воскресенье, 18 марта, в интервью телеканалу ARD. Одним из первых его действий на посту министра станет разобраться в этой ситуации.
"Почему это так? Какие законы необходимо изменить, какие процедуры необходимо изменить?" - заявил Зеехофер, сообщив, что намерен "принять соответствующие меры".
К этим мерам, по его словам, относятся заключение договоров со странами, откуда приехали мигранты, а также усиление и расширение состава судов. Кроме того, необходимо успешнее предотвращать махинации с врачебными свидетельствами и решить проблему идентификации мигрантов, считает Зеехофер.
Ранее широкий общественный резонанс вызвали слова Зеехофера о том, что ислам не является частью Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) неоднократно высказывала противоположное мнение. "Странно, что министр в свой первый рабочий день вступает в совершенно ненужную конфронтацию с главой правительства", - заявил, в частности, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil) (СДПГ).
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