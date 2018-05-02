Новый бюджет Евросоюза: деньги только тем, кто соблюдает правила?

Даже в спокойное время переговоры о так называемом "долгосрочном финансовом планировании" в Европейском Союзе представляют собой длительную и изнурительную борьбу. Теперь же, с выходом Великобритании из ЕС и потерей третьего по значению плательщика в европейскую кассу, борьба обещает быть особенно отчаянной. По крайней мере в этом убежден Гунтрам Вольф (Guntram Wolff) из брюссельского аналитического центра Bruegel.

Представленный сейчас "долгосрочный финансовый план" на 2021-2027 годы будет первым для ЕС без Великобритании. А значит - и без, как минимум, 12 млрд евро, которые Лондон в последние годы платил в европейский бюджет. Таковы подсчеты комиссара Евросоюза по бюджету Гюнтера Эттингера (Günther Oettinger), которые он озвучил в среду, 2 мая, в интервью немецкому телеканалу ARD. А значит, продолжил комиссар, у ЕС в будущем два пути: начать экономить и сократить бюджет - или предложить странам-членам платить больше.

Два пути европейского бюджета

Впрочем, из интервью Эттингера ARD становится очевидно, что путь уже на самом деле выбран. Бюджет ЕС сокращаться не будет, более того, он будет незначительно, но расти. А оставшимся в ЕС странам придется платить больше. Для Германии, которая и без того со своими 35 млрд евро в год является крупнейшим плательщиком в бюджет единой Европы, дополнительные расходы составят "11-12 млрд евро в год". Из этой суммы, по словам Эттингера, 3,5-4 млрд евро пойдут на замещение выпадающих британских взносов, а также на укрепление пограничного контроля в Европе. Остальное - обычный рост расходов, вызванный инфляцией.

Гюнтер Эттингер

Расти в 2021-2027 годах будут, однако, расходы не по всем статьям. Гюнтер Эттингер планирует сокращение примерно на 5% субсидий сельскому хозяйству и инфраструктурно отстающим регионам. Это означает снижение дотаций нынешним получателям по этим статьям бюджета - Польше, Венгрии и Греции, а также (в несколько меньшей степени) Ирландии.

Представители этих стран уже грозят наложить вето на проект нового бюджета. Гунтрам Вольф из центра Bruegel, однако, называет нынешние размеры дотаций по этим статьям "завышенными". "Лучше начать меньше дотировать сельское хозяйство и больше инвестировать в другие проекты, вроде сохранения экологии", - говорит он.

Долгие бюджетные процедуры Евросоюза

Но, несмотря на различные позиции сторон, Эттингер намерен максимально быстро принять новый 7-летний финансовый план. Нынешний бюджет ЕС согласовывали 2 года. Теперь комиссар по бюджету хочет уложиться в год, чтобы успеть до выборов в Европейский парламент в июне 2019 года.

Сделать это будет, судя по всему, непросто. У Германии возражений по росту своего взноса в европейскую кассу в целом нет - сама перспектива роста была заложена в коалиционный договор нового правительства страны. Но возражают Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция. Другие плательщики, по словам Эттингера, понимают сложность стоящих перед ЕС задач - таких, как проблема беженцев, противодействие террору, оборона - и не возражают против повышения своих взносов.

Меньше денег из Брюселя для Варшавы и Будапешта

Отдельной темой для споров станет выделение средств ЕС Варшаве и Будапешту. По замыслу Эттингера, если страна Евросоюза не выполняет базовые критерии правового государства, например, принцип независимости судебной власти, то она может лишиться выплат из европейской кассы. В Венгрии и Польше уже приняли эти обещания комиссара ЕС на свой счет.

Обе страны уже не первый год подвергаются критике за проводимые их руководством судебные реформы. При этом коренным отличием нового бюджета от нынешней ситуации будет то, что для принятия штрафных санкций Еврокомиссии будет достаточно лишь собственного решения.

А это значит, что борьба развернется уже сейчас, во время обсуждения проекта финансового плана на 2021-2027 годы. "Достичь единства тут будет очень сложно, - прогнозирует Гунтрам Вольф, - и нам гарантировано вето тех стран, которые могут лишиться выплат".

Гюнтер Эттингер, однако, отступать не намерен. Мы должны быть уверены, заявил он 2 мая, что, выделяя средства на исследования, инфраструктуру, социальные проекты, мы сможем гарантировать, что в случае возникновения разногласий "оценивать или принимать решение о возврате денег будут независимые судьи". А если таких судей нет? Ответ на этот вопрос дадут консультации ближайших месяцев в Брюсселе, которые обещают быть крайне оживленными.

Смотрите также:

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Ответ убежденных европейцев На центральных площадях крупнейших городов Германии с начала 2017 года еженедельно проходят митинги и демонстрации недавно созданного движения Pulse of Europe ("Пульс Европы"). Оно стало реакцией сторонников Евросоюза на Brexit, избрание Дональда Трампа президентом США и усиление антиевропейских сил перед выборами в Нидерландах, Франции и ФРГ.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Родина движения - Франкфурт-на-Майне Движение зародилось во Франкфурте-на-Майне, где в ноябре 2016 года состоялся первый митинг. На него пришли тогда примерно 200 человек. С января 2017 года манифестации стали проходить в финансовой столице Германии еженедельно - каждое воскресенье в 14 часов. В феврале число участников впервые перевалило за 2 тысячи. Один из их лозунгов: "Совместно сделаем Европу лучше".

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Раньше он на демонстрации не ходил У истоков движения стоял 44-летний франкфуртский адвокат Даниэль Рёдер (Daniel Röder). После избрания Дональда Трампа он обратился по электронной почте к знакомым с призывом выступить в защиту объединенной демократической Европы и европейских ценностей. После этого вместе с женой Сабиной, тоже юристом, взялся за организацию митингов. Вскоре инициативные группы появились и в других городах.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Призыв к голландцам не уходить Первой важной задачей движения стала поддержка проевропейских сил в Нидерландах, где на парламентских выборах 15 марта сильнейшей силой могла стать партия противников членства в ЕС. 5 марта участники митинга у подножья Кёльнского собора обратились к избирателям соседней страны с призывом на голландском языке: "Оставайтесь с нами!". Выборы показали: голландцы не уйдут.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" "Теперь Макрон" Следующая задача - не допустить победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Ведь лидер праворадикального "Национального фронта" добивается выхода своей страны из ЕС. Симпатии участников движения явно на стороне самого проевропейского кандидата - Эммануэля Макрона. Хотя в целом Pulse of Europe позиционируется как надпартийное движение и конкретных политиков не поддерживает.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Молодежь хочет дружить "Друзья" - написали на своем самодельном плакате участники митинга в центре Мюнхена, специально выделив буквы EU - аббревиатуру Евросоюза. Молодежь особенно ценит в ЕС отсутствие внутренних границ и разнообразные возможности для школьных, студенческих и научных обменов.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Пожилые благодарны за прочный мир В середине марта митинги Pulse of Europe проводились уже почти в 50 городах Германии, собирая от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. На манифестации активно ходят и пожилые немцы. Для послевоенного поколения, судя по выступлениям его представителей, главная заслуга Евросоюза состоит в том, что он примирил враждовавшие веками народы и обеспечил вошедшим в него странам прочный мир.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Митинг состоится при любой погоде Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Движение становится общеевропейским В феврале к Pulse of Europe присоединились Амстердам и Париж, в марте последовали другие французские города, Брюссель, Лиссабон, Люксембург, Вена. Однако наибольшей поддержкой движение пока пользуется в самой Германии. А здесь 24 сентября предстоят выборы в бундестаг. Так что после летних каникул немецкие сторонники ЕС наверняка возобновят свои еженедельные митинги. Автор: Андрей Гурков

