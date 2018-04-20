Новые санкции США против РФ "на радаре" Берлина

Правительство Германии "изучает" возможные последствия новых санкций США против России для немецких фирм и банков, имеющих коммерческие интересы на российском рынке.
"Мы обсуждали широкий круг актуальных тем". Так уклончиво ответил вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), когда его спросили, затрагивал ли он на переговорах в Вашингтоне 19 апреля проблему возможных негативных последствий новых санкций США против России для немецких фирм, имеющих коммерческие интересы на российском рынке.
Не смог удовлетворить любопытство корреспондента DW и представитель минфина на правительственной пресс-конференции в эту пятницу, 20 апреля. Он не смог ничего сообщить о содержании бесед его шефа в Белом доме с вице-президентом Майком Пенсом и экономическим советником президента Трампа - Ларри Кудлоу. Сам же Шольц еще не вернулся в Берлин из Вашингтона, где он, очевидно, прощупывал почву перед визитом канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) к Дональду Трампу 27 апреля.
Тема для визита канцлера Меркель в Вашингтон
Представитель министерства экономики и энергетики Анника Айнхорн (Annika Einhorn), однако, подтвердила, что тема санкций - "на радаре" немецкого правительства.
"Мы внимательно изучаем новые американские санкции против России, еще проверяем их возможные последствия и находимся с этой целью в тесном контакте и с предприятиями, и с американской стороной", - заявила она, отвечая на вопрос DW, разделяет ли минэкономики сильную тревогу, которую выражает в этой связи Восточный комитет немецкой экономики.
Пока, по словам Айнхорн, эксперты министерства не могут привести примеры того, как новые санкции повлияли на деятельность немецких фирм, или прокомментировать их возможные последствия. "Но мы непременно будем продолжать следить за этим", - пообещала она.
Официальный же представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) недвусмысленно дал понять, что во время своего визита в США канцлер непременно будет отстаивать интересы немецких фирм. "На всех рабочих уровнях мы, разумеется, четко изложим наши взгляды на возможные нежелательные эффекты (для фирм из Германии. - Ред.)", - заявил он.
Как швейцарский концерн из-за Вексельберга пострадал
Конкретные примеры, касающиеся немецких фирм, приводит Восточный комитет в своей"позиционной записке", о которой DW рассказала в четверг, 19 апреля, и, например, журнал Wirtschaftswoche - применительно к ситуации в Швейцарии.
Пострадавшим от новых американских санкций против нескольких российских олигархов и их компаний стал, в частности, швейцарский промышленный концерн Sulzer. "Все наши банковские счета оказались заблокированными, мы не могли делать денежные переводы в долларах, нигде в мире, мы были просто парализованы", - приводит Wirtschaftswoche 20 апреля слова руководителя концерна Грега Пу-Гийома.
"Провинился" Sulzer тем, что его мажоритарным акционером был холдинг "Ренова" попавшего под новые санкции Виктора Вексельберга, а минфин США может запретить санкционированным фирмам вести расчеты в американской валюте. Восстановить денежное обращение в долларах швейцарская фирма смогла только после того, как выкупила у Вексельберга часть своих акций.
Санкции США и немецкие банки
Для банков - будь то швейцарского UBS или немецких Deutsche Bank и Commerzbank - наихудшим сценарием стало бы санкционирование американцами российских гособлигаций или акций российских фирм с высокой долей государственного участия.
В случае объявления Вашингтоном такой меры держателям соответствующих ценных бумаг полагалось бы в течение 30 суток от них избавиться, невзирая на грозящие при этом неизбежные биржевые потери. Акции же, например, "Газпрома" уже давно числятся в биржевых индексах, на которые ориентируются инвестиционные фонды с многомиллиардными капиталами.
Deutsche Bank и Commerzbank, имеющие крупные коммерческие интересы и филиалы в США, обязаны строго соблюдать все американские предписания, какими бы выгодными ни были их связи с клиентами. В противном случае им грозят существенные штрафы. А Commerzbank, пишет Wirtschaftswoche, даже находится под надзором специального американского "монитора" после того, как вопреки санкциям США против Ирана финансировал сделки с иранскими судоходными компаниями.
Тучи над "Северным потоком - 2"
Под угрозой может оказаться и реализация проекта "Северный поток - 2", к которому крайне негативно относятся не только Украина и восточноевропейские страны ЕС, но и Вашингтон.
Это проект концерна "Газпром", который является его единственным акционером. Но немецкие фирмы Uniper и Wintershall, французская Engie, австрийская OMV и англо-голландская Royal Dutch Shell взяли на себя половину общих инвестиционных расходов, которые, по оценкам, составят 4,75 миллиарда евро. Если вслед за главой "Газпрома" Алексеем Миллером под санкциями окажется сам концерн, а, следовательно, и его европейские партнеры, то, пишет Wirtschaftswoche, "финансирование трубопровода окажется торпедированным".
Штеффен Зайберт не захотел на правительственной пресс-конференции рассуждать на тему гипотетических санкций, под которые может попасть "Северный поток - 2". Но если речь об этом на переговорах канцлера с президентом США зайдет, заявил он, то Ангела Меркель, "разумеется, четко изложит отношение немецкого правительства к этому проекту - и к предпринимательской стороне дела, и к его политическим фону и последствиям".
Следует заметить, что в последние дни позиция немецкого правительства в отношении "Северного потока - 2" существенно изменилась. Если раньше Берлин называл его сугубо коммерческим проектом, то теперь стал учитывать политические аспекты и, например, допускает его реализацию только при условии сохранения украинского транзита российского газа в Европу.
Смотрите также: