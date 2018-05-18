Новые правила приема детей в школу в Украине - новые проблемы

В Украине сейчас идет зачисление детей в первый класс. Раньше родители первоклассников заранее искали хорошую школу, пусть и далеко от дома, договаривались с директором "о содействии", водили ребенка на подготовительные курсы, платили "благотворительные родительские взносы". В этом году все изменилось: в рамках реформы системы образования профильное министерство разработало новый порядок зачисления учащихся в общеобразовательные учебные заведения.

Дополнительные документы для приема в школу

Теперь ребенок может посещать только ближайшую к месту регистрации или жительства школу. Органы местного самоуправления распределили между школами "территории обслуживания". Детей из домов, расположенных на "своей" территории, школа принимает в первую очередь. Для зачисления в первый класс родителям помимо стандартного набора документов следует предоставить доказательства того, что ребенок живет рядом со школой.

Как доучиться до выпускного класса в той школе, которой хочется?

"Это может быть справка о регистрации ребенка или родителей, договор аренды, справку с ОСМД (Объединения совладельцев многоквартирного дома. - Ред.) или ЖЭК, заявление-подтверждение от соседей, акт обследования службы по защите детей и так далее", - пояснил DW один из авторов нового порядка, представитель министерства образования и науки Украины Владимир Бажинский. Чиновники хотели, чтобы перечень документов о месте проживания или регистрации был бы обязательным. Однако против этого выступила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Теперь этих документов от родителей не требуют, но настоятельно рекомендуют принести. Если же документа с подтверждением места жительства или регистрации ребенка нет, то его зачислят в школу в последнюю очередь. В первую очередь - всех, кто живет в районе, который относится к этой школе, во вторую - братьев и сестер тех, кто уже учится в этой школе, потом - детей ее сотрудников. Остальные могут рассчитывать только на "счастливый билет" по результатам жеребьевки на свободные места, если такие есть.

Дети без права выбора

Проблем нет только на селе, там примут всех. "Ведь школы рассчитаны даже на большее число детей, чем там есть", - пытается сбить накал страстей Владимир Бажинский. Но что делать родителям в городах-миллионниках, особенно в густонаселенных спальных районах, где на одно место в школе претендует до семи детей? Ответы на этот вопрос у Минобразования нет. Родители тем временем в отчаянии.

"У нас на Оболони школа в нескольких метрах, а наш дом "приписали" к школе, которая находится за полтора километра. Моему ребенку придется ходить туда через переходы и светофоры", - возмущается киевлянка, мама первоклассника Екатерина Пронтенко. Она и другие родители считают, что территориальная привязка к школе дискриминирует детей в праве на свободный доступ к образованию.

"Наш дом отнесли к русскоязычной школе. Я не хочу отдавать туда своего ребенка, потому что у нас война с Россией и эта школа далеко. В школу, которая рядом, мы сможем попасть, только если будут свободные места, и нам выпадет такой шанс после жеребьевки. А шанс может не выпасть, потому что все школы переполнены", - сетует Екатерина Пронтенко. Она готовится оспорить в суде новые правила зачисления в школу.

Равные возможности для учебы во всех школах Украины?

В Минобразовании Екатерине Пронтенко и другим родителям советуют судиться не с ними, а с органами местной власти, ведь именно на местах происходило распределение территориальной принадлежности к учебному заведению.

Тихо, идет реформа образования!

"Люди всегда боятся, что может быть хуже, чем сейчас. Но так, как было, дальше быть не может. Тестирование детей и конкурс родителей, что практиковались до сих пор при зачислении в школу, это не профессионально и способствует коррупции", - считает министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. По ее словам, новый порядок зачисления в учебные заведения является частью школьной реформы, которая началась в 2017 году с принятием закона "Об образовании". Одной из главных задач реформы является искоренение коррупции в учебных заведениях.

С этой целью в министерстве планируют "уравнять" все начальные школы, отремонтировав старые и оснастив все учреждения новейшей техникой, переобучить учителей по новым методикам, чтобы родители могли отдать ребенка в ближайшую к месту жительства школу и не беспокоиться о рейтинге заведения. "Все дети должны иметь доступ к качественному образованию, а не только те, которые попали в центральные школы. Начальная школа должна быть одинакова для всех", - считает Гриневич.

С новыми правилами зачисления в школу поспешили?

Но представитель украинского омбудсмена по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Оксана Филипишина считает, что разработанный в рамках реформы образования порядок зачисления детей в школы ввели слишком поспешно. По ее словам, правительство, не проведя доскональной проверки фактической способности школ, взялось "всех равнять" и обучать по месту жительства или регистрации. Филипишина указывает на то, что в стране существует диспропорция между числом учеников в сельской местности и городах, а также неравномерное распределение материально-технической базы.

"В этом году не нужно было вводить новые правила, потому что база под их реализацию не подготовлена. Не заработал еще в полном объеме реестр учета детей. Если бы он действовал, то родителям не нужно было бы собирать документы и подтверждать место проживания. Распределение детей происходило бы автоматически и без коррупции", - подытожила Оксана Филипишина.

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