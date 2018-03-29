Новые колокола для 1000-летнего Вормсского собора

Новые колокола были изготовлены по случаю предстоящего 1000-летия Вормсского собора. В Пасхальный понедельник, 2 апреля, здесь состоится церемония их освящения. Сам юбилей будет отмечаться 9-10 июня. Напомним также, что перед этим древним храмом разыгрывается одна из ключевых сцен "Песни о Нибелунгах".

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История Вормсского собора



Имперский собор в Вормсе Спор двух королев "Заплакала Брюнхильда, и первой, перед ней, вошла в собор Кримхильда со свитою своей", - эта сцена, одна из ключевых в "Песне о Нибелунгах", разыгрывается на ступенях древнего Вормсского собора. Храм упоминается во всемирно известном германском эпосе почти двадцать раз, однако "Песня о Нибелунгах" - далеко не единственный повод познакомиться с ним более подробно.

Имперский собор в Вормсе Место действия Легенда была записана неизвестным автором в XII-XIII веках. Правда это или вымысел, но роковой спор двух королев случился, как он нам повествует, около этого входа в собор. Об их встрече здесь напоминает бронзовая табличка. Впрочем, Вормс и Нибелунги - тема, заслуживающая отдельного фоторепортажа - "По следам драконоборца Зигфрида", который можно открыть по ссылке в конце страницы.

Имперский собор в Вормсе Фридрих Барбаросса Над входом расположено скульптурное изображение Фридриха I Барбароссы (1122-1190). Под ним - цитата из грамоты об особых привилегиях и свободах, которые он даровал жителям Вормса в 1184 году. Почти за тридцать лет до этого здесь в соборе была помазана и коронована его жена Беатрис I Бургундская (1148-1184). Барбаросса и сын императора Генрих VI считали Вормс своей столицей к северу от Альп.

Имперский собор в Вормсе Императоры и рейхстаги Барбаросса часто бывал в Вормсе и подолгу здесь останавливался. Не исключено, что император лично присутствовал на освящении собора в мае 1181 года. Отметим также, что этот город использовал в качестве своей зимней резиденции еще Карл Великий (742-814). В 783 году здесь справили его четвертую свадьбу. В истории Вормса также - восемь рейхстагов и даже избрание папы римского Льва IX в 1049 году.

Имперский собор в Вормсе Имперские соборы Вормсский собор считается одним из самых выдающихся памятников романского зодчества и является одним из трех больших имперских соборов романской эпохи в этой части Германии. Они расположены здесь на 100-километровом отрезке Рейна в Шпайере, Вормсе и Майнце. Таким Вормс в 1655 году увидел Маттеус Мериан. Собор возвышается на холме в центре города и, таким образом, защищен от наводнений.

Имперский собор в Вормсе От римлян - до франков Вормс входит в число старейших немецких городов. Первое кельтское поселение появилось здесь на холме еще в середине второго тысячелетия до нашей эры. Римский военный гарнизон был основан в начале первого века. Около 450 года древние римляне окончательно оставили эти места. Через несколько десятилетий Вормс и его окрестности перешли под контроль франков.

Имперский собор в Вормсе Первые христиане Под первую христианскую церковь здесь приспособили базилику, находившуюся в центре покинутого римского форума. Во времена королевских династий Меровингов (V-VIII века) и Каролингов (VIII-X века) храм несколько раз перестраивали и возводили заново. Достоверные сведения о первом епископе датированы 614 годом, но есть основания полагать, что в Вормсе у него был предшественник уже в IV веке.

Имперский собор в Вормсе Тысячелетняя история Возведение большого романского собора было начато в 1005 году, то есть несколько раньше, чем считали историки еще совсем недавно. Оно проходило в несколько этапов и не без происшествий, а освящали его несколько раз. За свою тысячелетнюю историю храм подвергался существенным разрушениям во время войн, но его кропотливо восстанавливали. Утраченное убранство заменяли новым - по моде эпохи.

Имперский собор в Вормсе Бурхардский собор Первый раннероманский храм в форме трехнефной базилики с плоским потолком, заложенный в начале XI века при епископе Бурхарде I, был освящен в Вормсе в 1018 году в присутствии императора Генриха II. Уже через два года обрушилась его западная часть, которую затем отстроили заново. От так называемого Бурхардского собора до наших дней дошли лишь фрагменты цоколя - башен и восточной алтарной части.

Имперский собор в Вормсе Салическая династия Как следует из жизнеописания епископа Бурхарда I, в его времена собор был богато украшен, колонны и капители покрыты позолотой, а пол выложен мрамором и песчаником. В храме хоронили представителей Салической династии - предков и родственников императора Конрада II (990-1039). В этой части Франконии находились их родовые владения. В начале XX века для саркофагов в соборе соорудили новый склеп.

Имперский собор в Вормсе Вормсский конкордат На этот период в истории собора приходится важное событие, вошедшее в историю под названием Вормсского конкордата. 23 сентября 1122 года здесь было подписано компромиссное соглашение между папой Каликстом II и императором Генрихом V. Вормсский конкордат завершил многолетнюю борьбу за инвеституру, то есть право назначать епископов и аббатов, а по большому счету - за верховенство власти в империи.

Имперский собор в Вормсе Первый этап Строительство собора в его нынешнем виде началось в 1130 году, за несколько лет до прихода к власти в Священной Римской империи первого представителя династии Гогенштауфенов. Этот позднероманский храм возводили на фундаменте предыдущего здания - раннероманского Бурхардского собора, поэтапно его разбирая. На восточную часть с хором, поперечным нефом и башнями потребовалось полтора десятилетия.

Имперский собор в Вормсе На пороге готики За центральный и боковые нефы со сводчатыми потолками, на которые ушло еще десять лет, взялись после перерыва в 1160 году. Затем, тоже за десять лет, построили западный фасад с круглыми окнами-розами, предвещавшими готическую эпоху. Этот храм, как мы уже отмечали, был освящен во время правления императора Барбароссы в 1181 году, хотя строительные работы продолжались еще более полувека.

Имперский собор в Вормсе Южная сторона Этот боковой вход находится с южной стороны. Здесь под открытым небом ежегодно проходит театральный Фестиваль Нибелунгов. Раньше на этом месте располагалась крытая обходная галерея - клуатр (Kreuzgang). Она получила повреждения во время Войны за Пфальцское наследство (1688-1697). В XIX веке при французах ее разобрали, а камни продали с аукциона.

Имперский собор в Вормсе Позднеготические барельефы Обходную галерею построили еще в романский период, но в конце XV века обновили в позднеготическом стиле. Монументальные готические барельефы с изображениями сцен из жизни Иисуса Христа сохранились. Некоторые установлены в соборе. Среди них - барельеф "Положение Христа во гроб", датируемый примерно 1490 годом. В XV веке в готическом стиле также был оформлен главный портал, дошедший до наших дней.

Имперский собор в Вормсе Вормсская школа Главный готический портал собора считается шедевром резьбы по камню. Традиции этого ремесла в Вормсе уходят корнями еще в романскую эпоху. Здешние каменотесы уже тогда славились на всю Европу и выполняли заказы даже из Франции, не говоря уже о немецких городах. Ученики и подмастерья, освоившие ремесло в Вормсе, могли без труда найти работу практически повсюду.

Имперский собор в Вормсе Вормсский эдикт На исходе готической эпохи в 1521 году в городе состоялся Вормсский рейхстаг. Торжественные службы проходили в соборе, а заседания - в городской ратуше, разрушенной позже во время одной из войн. На этом рейхстаге Мартин Лютер отказался отречься от своих взглядов, за что император Карл V объявил его еретиком. Это событие считается начальной вехой Реформации.

Имперский собор в Вормсе Романика, готика, барокко Помимо уникальных готических барельефов, установленных в боковом северном нефе этого романского храма, в его убранстве есть выдающийся памятник еще одной эпохи европейского искусства - барочный главный алтарь, выполненный по проекту знаменитого немецкого зодчего Бальтазара Неймана (1687-1753). Такой вид на центральный неф и алтарь открывается с западной стороны храма.

Имперский собор в Вормсе Девятилетняя война Алтарь Неймана был изготовлен для собора в ходе его восстановления после Войны за Пфальцское наследство, во время которой французский "король-солнце" Людовик XIV приказал разрушить Гейдельберг, Мангейм, Шпайер и Вормс. Его солдаты пытались взорвать Вормсский собор, но он - в отличие от Гейдельбергского замка - устоял. Однако начавшийся пожар уничтожил все его внутреннее убранство.

Имперский собор в Вормсе Вормсское епископство Еще один раз от французов эта церковь пострадала в наполеоновские времена, когда солдаты революционной армии, захватившей эти земли в 1792 году, устроили в храме конюшню и склад. Последовавшие вскоре церковно-территориальные реформы и медиатизация привели к утрате владений Вормсского епископства и его расформированию около 1800 года.

Имперский собор в Вормсе Малая базилика С роспуском епископства Вормсский собор утратил свой статус кафедрального храма, став формально рядовой приходской церковью. В 1925 году он получил от папы римского Пия XI титул малой базилики (Basilica minor), присваиваемый исторически значимым и паломническим церквям. Сейчас этот бывший имперский собор ежегодно посещают около 350 тысяч туристов.

Имперский собор в Вормсе Восстановление Генеральная реконструкция Вормсского собора была начата в 1886 году и длилась почти полвека. При восстановлении разрушенных частей храма строители использовали сохранившиеся оригинальные камни, возвращая их на прежние места. В ходе бомбардировок весной 1945 года здание получило существенные внешние повреждения. Сгорела крыша, но каменные своды не обрушились. Внутреннее убранство не пострадало.

Имперский собор в Вормсе Историзм Во времена архитектурного историзма в конце XIX века Вормсский собор стал одним из примеров для подражания при строительстве зданий в неороманском стиле. Наиболее ярким таким проектом была эта главная синагога, заложенная в Страсбурге в 1895 году и разрушенная во времена национал-социализма. В работе архитектора Людвига Леви хорошо узнаются черты древнего храма на Рейне.

Имперский собор в Вормсе "Восхитительная гармония" Такой вид на древний собор открывается с еврейского кладбища в Вормсе - самого старого в Европе, на котором мы уже побывали, а кто не был, может продолжить знакомство с историей Вормса, открыв репортаж о "Святом песке" по ссылке, расположенной ниже. Философ Мартин Бубер, глядя отсюда на собор, восторгался его "восхитительной гармонией", отмечая разительный контраст с "кладбищенским беспорядком". Автор: Максим Нелюбин



По следам Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса

Вормс - город нибелунгов Где это золото? Чтобы прослушать все "Кольцо нибелунга", то есть цикл из четырех опер, созданных Рихардом Вагнером на основе "Песни о Нибелунгах", мифологии и саг, нужно около 16 часов. Для осмотра города Вормса, в котором происходят основные его события с участием Зигфрида, Кримхильды, Брунгильды и Хагена, на фотографии как раз погружающего сокровище нибелунгов в Рейн, потребуется меньше времени...

Вормс - город нибелунгов Легенда Впрочем, торопиться в Вормсе некуда. Небольшой город, основанный в IX веке на месте поселения еще древнеримских времен, живет тихой и размеренной жизнью. Ощущение нынешней глубокой немецкой провинциальности на его улицах чередуется с ненавязчивыми напоминаниями о средневековых персонажах, получивших бессмертие в одном из наиболее известных эпических произведений человечества.

Вормс - город нибелунгов "Память мира" Сюжет "Песни о Нибелунгах", записанной неизвестным автором в XII-XIII веках, разворачивается в этих и других местах вдоль Рейна в V столетии. В башнях городской стены Вормса сейчас находится музей с интерактивной экспозицией, в который мы еще заглянем. В 2009 году этот героический эпос был включен ЮНЕСКО в программу "Память мира" - список мирового нематериального культурно-исторического наследия.

Вормс - город нибелунгов Множественное число Нибелунги и бургунды в Вормсе - на каждом шагу и углу. Вот, например, Кольцо Нибелунгов (Nibelungenring). Его можно пройти неспешным темпом минут за 15. Хватит как раз, чтобы прослушать одну увертюру из Вагнера. На этой улице с оживленным движением находится вполне реальная школа Нибелунгов (Nibelungen-Realschule), построенная в архитектурном стиле нибелунгов...

Вормс - город нибелунгов Имена на карте Предварительно изучив карту города или просто без всякого плана прогуливаясь по нему, можно по названиям улиц составить почти весь список основных героев эпоса, а многие площади, улицы, дворики и дорожки охраняют современные пластиковые драконы разных боевых раскрасок. По всему городу на деньги спонсоров их расставлено более трех десятков, тщетно ожидающих своих Зигфридов.

Вормс - город нибелунгов Кровь дракона Среди многочисленных современных памятников по мотивам древнего эпоса в Вормсе особо выделяется эта зеркальная капля с зеленым листом, установленная около городского театрально-культурного центра. Как гласит легенда, лист, упавший между плеч Зигфрида, когда рыцарь купался в крови убитого им дракона, оставил это место уязвимым, остальная же его кожа ороговела, став непробиваемой.

Вормс - город нибелунгов Гордость и смерть Через много лет Зигфрид, муж Кримхильды, был убит Хагеном, когда наклонился испить воды во время охоты. Он вероломно поразил его копьем в то самое место на спине. Хаген, вассал бургундского короля Гунтера, отомстил Зигфриду за слезы своей королевы Брюнхильды после ссоры двух королев около входа в Вормсский собор, когда тайное стало явным - то, что первым Брюнхильдой овладел не Гунтер, а Зигфрид…

Вормс - город нибелунгов Любовь и ненависть Как известно из эпоса, Зигфрид под покровом ночи и плаща-невидимки помог Гунтеру после неудавшейся брачной ночи завладеть непобедимой девой, в результате лишившейся своей магической силы и ставшей обычной женщиной. В память о тайной победе над Брюнхильдой Зигфрид взял ее кольцо и пояс, позже ставшие доказательствами в так называемом споре двух королев.

Вормс - город нибелунгов Знаменитые ступени Брюнхильда считала Зигфрида, рыцаря родом из Ксантена, вассалом своего мужа - бургундского короля Гунтера, чего не могла стерпеть Кримхильда, заявившая Брюнхильде, что она сама - такая же королева. Спор обострился около этого входа в собор - за право вступить в него первой. Кримхильда соперницу не пропустила, а позже в подтверждение своих слов предъявила кольцо и пояс.

Вормс - город нибелунгов Романский собор Древний Вормсский собор, наряду с храмами в Шпайере и Майнце входящий в число важнейших памятников романской архитектуры в Германии, ежегодно оказывается в центре театрального Фестиваля Нибелунгов (Nibelungenfestspiele Worms), проходящего перед ним на сцене под открытым небом.

Вормс - город нибелунгов Зигфрид под открытым небом Фестиваль Нибелунгов впервые прошел в Вормсе в 1937 году. До 1939 года в программе значились спектакли, поставленные по драме Фридриха Геббеля "Нибелунги". Попытки возобновить его в первые десятилетия после Второй мировой войны длительного успеха не имели. Нынешний фестиваль ведет свою историю с 2002 года. Один из спектаклей первых лет - "Женщины Зигфрида", поставленный Дитером Веделем.

Вормс - город нибелунгов Историческое место Сейчас Фестиваль Нибелунгов проходит в городе каждое лето в июле или августе. В этой сцене из спектакля 2006 года Зигфрид борется с саксонцами. С момента возобновления фестиваля его спектакли перед исторической кулисой - Вормсским сбором - увидело более 230 тысяч посетителей и миллионы телезрителей.

Вормс - город нибелунгов В соборе Вормсский собор, которому мы посвятим отдельный более подробный фоторепортаж, был не только местом ссоры двух королев, но и некоторых других сцен героического эпоса. На этом рисунке работы швейцарского и английского художника Иоганна Генриха Фюссли 1805 года Кримхильда около тела Зигфрида обвиняет Хагена и Гунтера в его убийстве.

Вормс - город нибелунгов "Я не могу иначе" На площади между храмом и ратушей установлен фонтан Зигфрида. Не отходя далеко от собора, отметим, что Вормс, провинциальный ныне городок, когда-то был местом важных исторических событий. Его сделал своей зимний резиденцией Карл Великий. Здесь был заключен Вормсский конкордат. Мартин Лютер произнес на рейхстаге свои знаменитые слова: "На том стою. Я не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь".

Вормс - город нибелунгов Смычок и меч Помимо основных действующих лиц важную роль в "Песне о Нибелунгах" играет рыцарь и музыкант-шпильман Фолькер из Альцая, ныне приветствующий туристов с фасада ратуши. В бою смычком своей скрипки он мог орудовать не хуже, чем мечом.

Вормс - город нибелунгов Стиль нибелунгов Художественные граффити в Вормсе тоже напоминают об эпосе. На стене этого дома дракон, охраняющий золото Рейна, изображен на фоне монументальной "Башни Нибелунгов". Ее возвели перед въездом на мост через реку в 1897-1900 годах по проекту вормсского зодчего Карла Хофмана, создавшего местный архитектурный стиль нибелунгов - смесь неороманского стиля и модерна.

Вормс - город нибелунгов Башня на Рейне Так эта 53-метровая башня выглядит на самом деле. Путь через мост на 444-м рейнском километре, который она символически охраняет, лежит в Дармштадт и Франкфурт-на-Майне. Внешне башня напоминает бывшие Майнцские ворота средневековой городской стены. В 1899 году главный архитектор города Карл Хофман получил орден Святого Станислава из рук посетившего Вормс Николая II.

Вормс - город нибелунгов Вокзал и эпос Вормсский вокзал, в Княжеском павильоне которого принимали русского царя и многих других коронованных особ, приезжавших в эти исторические места, также возведен в стиле нибелунгов. Один из его порталов украшают резные изображения битв, описанных в средневековом эпосе. В этом же стиле в городе также были построены водонапорная башня, лазарет, портовое управление и еще несколько зданий.

Вормс - город нибелунгов Мегалит на погребальном холме В начале XIII века об эпосе стали постепенно забывать. В конце XV века император Максимилиан, женатый на бургундской принцессе, распорядился записать песню для потомков. В свою очередь, его отец Фридрих III предпринял попытку отыскать останки легендарного драконоборца, выделив деньги на двести землекопов. Символическую "Могилу Зигфрида" с многотонным мегалитом открыли в Вормсе в 2003 году.

Вормс - город нибелунгов Перед музеем "Могила Зигфрида" находится около Музея Нибелунгов под присмотром этой хранительницы. Слева от нее в стене проделан небольшой низкий ход, которым в средние века пользовались рыбаки, возвращавшиеся с уловом, чтобы не было необходимости открывать для них большие ворота. По всей видимости, через него прошел в город Мартин Лютер, прибывший на рейхстаг.

Вормс - город нибелунгов По следам Лютера Вероятно, через этот ход в стене в 1521 году прошел в город Мартин Лютер. Мы последуем его примеру, направляясь в музей. Кстати, Мартину Лютеру и Реформации в городе посвящен большой монумент, около которого мы еще побываем, но в другом репортаже из Вормса.

Вормс - город нибелунгов Старая стена Музей Нибелунгов, открытый в 2001 году, расположен в двух башнях XII века и современной пристройке. Из одной в другую с внутренней стороны стены ведет боевой ход, где около бойниц установлены репродукции панорам Вормса разных столетий. Осматривать музей следует обязательно с аудиогидом, чтобы получить как можно больше впечатлений от увлекательной интерактивной экспозиции.

Вормс - город нибелунгов Все о нибелунгах В первой башне рассказывается о возникновении эпоса, историческом контексте, а также его превращении в легенду общегерманского значения - национальный миф. На гигантском веретене истории здесь находится более тысячи светящихся изображений. Во второй башне слово берет рассказчик легенды, а также говорится о повседневной и культурной жизни Средневековья, нашедших свое отражение в эпосе.

Вормс - город нибелунгов P.S. Много воды утекло в Рейне со времен, когда Хаген в тайном месте погрузил в него загадочное сокровище - сто телег, наполненных золотом и драгоценностями. Много поколений пыталось его найти. Впрочем, на самом деле, заново его обнаружили еще в 1755 году, когда была найдена рукопись забытого эпоса - настоящий клад нибелунгов. Автор: Максим Нелюбин



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